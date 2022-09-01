G20环境与气候部长会议联合公报难产

（峇厘岛综合电）二十国集团环境与气候部长会议没能如期发表联合公报。消息人士透露，各国代表无法对气候目标的遣词用字和对俄乌战争的立场达致共识。

二十国集团（G20）环境与气候部长会议星期三（8月31日）在印度尼西亚的峇厘岛召开。印尼环境部长西蒂星期三较早时曾呼吁各国在当天会议后签署联合公报，不过在会后的记者会上，她却没有再提到公报。

与会的外交官星期三告诉路透社，包括中国在内的一些国家反对去年格拉斯哥气候大会及之前G20会议对努力避免全球气温升高1.5摄氏度的用语。各国代表对公报中提及乌克兰也有不同意见。

中国外交部和印尼环境部尚未就此回复路透社询问。

西蒂星期三在会上致辞时指出，全球环境问题须全球解决方案，否则地球最终将落入“没有可持续未来”的境地。

她说：“我们无法避开的一个事实是，世界正面临越来越复杂的挑战。”她所指的是能源价格飙涨以及全球粮食短缺。她指出，气候变化可能使当前这些危机扩大和倍增，而各国无法独自解决全球环境问题。

她补充道，气候变化“不仅会摧毁过去几十年所取得的所有发展进度，尤其是在新兴经济体，同时也会把我们推至跨越环境临界点，落入没有可持续未来的未知领域”。

这场会议凸显了全球环境与气候变化问题越来越受重视，而预期在会议上通过的《二十国集团环境与气候联合公报》，旨在强调要落实强劲、包容和可持续的全球复苏，并且加强和动员各方努力，达到共同的环境和气候目标。

与会代表包括美国总统气候问题特使克里、英国气候部长夏尔马以及印度、澳大利亚、意大利、巴西、日本、韩国和欧盟的官员。

新加坡应东道主印尼的邀请，以嘉宾国的身份出席会议，永续发展与环境部长傅海燕率团赴会。

非洲联盟也首次受邀参与这项会议。西蒂说，各国无论贫富或大小，都应当有机会发表意见。

根据法新社看到的出席代表名单，最大温室气体排放国中国仅派生态环境部副部长出席会议；俄罗斯也只派经济发展部副部长赴会。

英国在会上指责俄罗斯入侵乌克兰加剧了能源问题。夏马尔说，俄乌战争引发的能源危机凸显了不可依赖敌对国家提供化石燃料，必须更积极转向可再生能源。他说：“气候安全已等同于能源安全，而气候变化的长期威胁依然挥之不去。”

印尼是今年的G20轮值主席国，负责筹办全年会议。新加坡总理公署部长、教育部兼外交部第二部长孟理齐博士和人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙也于本周赴印尼，分别出席G20教育部长会议和能源转型部长会议。