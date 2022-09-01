以判决书疑外泄为由 罗斯玛在下判前夕要求撤换承审法官

70岁的罗斯玛被控通过前助理索贿近2亿令吉，无论吉隆坡高庭今天的判决如何，罗斯玛和控方都还有机会向上诉庭和联邦法院上诉，因此这起贪污案预计不会在近期审结。

（吉隆坡综合讯）马来西亚吉隆坡高庭星期四（9月1日）将针对前首相纳吉夫人罗斯玛被控贪污近2亿令吉（约6240万新元）的“砂拉越郊区学校太阳能供电案”宣判，但罗斯玛赶在下判前最后一分钟，以判决书疑似外泄为由，要求撤换承审法官。

罗斯玛2018年11月15日被控涉及砂拉越郊区学校太阳能供电案，涉案金额1亿9400万令吉。她今年6月24日第二次指主控官哥巴斯里南资格不符，要求撤换主控官。吉隆坡高庭星期二（8月30日）驳回这项申请。

罗斯玛星期三（8月31日）再次透过律师入禀吉隆坡高庭，要求撤换一直审理此案的法官莫哈末再尼，因为有媒体疑似收到这起案件的判决书。根据媒体早前引述，判决书指法官将在9月1日宣判罗斯玛罪名成立。

据网媒“自由今日大马”报道，罗斯玛的代表律师指出，媒体上星期报道相关判决书外泄后，罗斯玛方面决定入禀法庭要求法官退审。

吉隆坡冼都警区主任马永来日前已发声明说，警方8月26日接获吉隆坡高庭法律研究组主任针对罗斯玛判决书外泄事件报案。警方正在调查中。

马永来当时指出，警方也发现新闻网站“今日大马”在8月26日已经发布标题为“首相夫人罗斯玛9月1日定罪”的文章。根据报案人，这则报道引述了所谓外泄的判决书，但内容却有删改。

现年70岁的罗斯玛被控通过前助理里扎向日拔控股董事经理赛迪阿邦索贿1亿8750万令吉，并另外收贿650万令吉，作为协助日拔控股获得砂拉越369所郊区学校供电合约的酬劳。这项工程总值12亿5000万令吉。

此案2020年2月5日在吉隆坡高庭开审，并在接下来两年陆续审讯了42天。高庭2021年2月18日宣判罗斯玛表面罪名成立，必须出庭自辩。辩方今年2月23日完成自辩后，高庭裁定9月1日宣判。

无论高庭星期四的判决如何，罗斯玛和控方都还有机会向上诉庭和联邦法院上诉，因此这起案件预计不会在近期审结。

纳吉挪用SRC国际公司资金案的终极上诉8月23日遭联邦法院驳回后，当天入狱开始服刑。纳吉因此成为马国历来首位入狱的前首相。联邦法院的判词草稿宣判前也在社交媒体流传，引起巫统不满，警方已经开始调查此事。