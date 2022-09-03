频繁干预砂州学校太阳能供电计划 马高庭：录音显示罗斯玛影响政府事务

马来西亚高庭法官在罗斯玛贪污案判词中指出，前首相纳吉夫人罗斯玛频繁干预砂拉越郊区学校太阳能供电计划；他引述一段罗斯玛与纳吉的通话录音指出，罗斯玛在案发时能影响政府事务，甚至控制当时担任首相的纳吉。

入禀上诉庭寻求推翻裁决 罗斯玛以200万令吉保释

吉隆坡高庭星期四（9月1日）裁定，在砂拉越郊区学校电供贪污案中，罗斯玛三项罪名成立，判她10年监禁，罚款9亿7000万令吉（约3亿新元）。这是马国史上最高额的罚款。罗斯玛星期五入禀上诉庭，寻求推翻吉隆坡高庭的裁决。她目前以200万令吉保释在外。

砂拉越郊区学校电供贪污案主审法官莫哈末再尼星期四晚上发表116页判词，指罗斯玛在多个场合干预电供计划。

罗斯玛在2016年及2017年，通过前助理里扎向日拔控股董事经理赛迪阿邦索贿1亿8750万令吉；她也在另两个场合收贿650万令吉，作为协助日拔控股获得砂拉越369所郊区学校供电合约的酬劳。

审讯期间，罗斯玛声称对本案不知情，是里扎自作主张，利用她的名字得到好处。但法官在判词中点出，如果里扎有那么大的权力，他就不必两次安排赛迪阿邦等人与罗斯玛会面，更不会在2016年12月将500万令吉现金送到首相府邸。

罗斯玛也辩称自己从未干预政府的计划，因为纳吉提醒她不要与任何承包商有牵连。但法官引述呈堂的一段电话录音，指罗斯玛能在政府事务上给纳吉下指示。

法官：贪污渗透社会各层面 须在变成“大流行”前制止

法官所说的电话录音是罗斯玛与纳吉的通话，这是反贪污委员会于去年1月公布的录音之一。这段录音此前曾在网上流传，在马国社会引起哗然。

在录音中，罗斯玛劈头就问纳吉：“我可以给你一些建议吗？”她接着抱怨纳吉处理事情不当，导致他们在外人眼里沦为“坏人”。

法官指出，至少有三名证人能鉴定录音里的声音属于罗斯玛和纳吉；这段录音也不是寻常夫妻的对话，而是在讨论政府事务，罗斯玛的语气更是命令式的。

法官说：“很明显被告主导了纳吉。她可以控制他（纳吉）。她无权干涉纳吉的职责或政府事务，但她却这么做。”法官也同意污点证人里扎的说法，即罗斯玛的性格专横，并且能影响公务体系的决定。

法官指出，他判刑时的最大考量是公众利益，刑罚必须起到阻吓的作用。他说，贪污已渗透到马国社会各层面，必须在贪污变成“大流行”以前制止。