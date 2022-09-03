柬埔寨两万信徒听信政客“世界末日预言” 涌农舍“避难”白忙一场

（暹粒综合讯）柬埔寨有数以万计的人听信“世界末日预言”，追随“预言者”躲在暹粒省荔枝山“避难”，但因为末日没有如期到来，过去几天开始离去。

自称“宇宙保护梵天”的柬埔寨民主主义同盟党创始人肯维斯纳（Khem Veasna），前不久透过有37万粉丝的面簿网页宣称世界末日即将到来，大洪水将淹没整个地球，只有他位于暹粒省荔枝山的农舍能够成为“诺亚方舟”。他更呼吁在韩国、日本、泰国等地工作的柬埔寨劳工放弃工作返国。

这则信息发出后，吸引多达两万人涌入荔枝山，当中有人特地辞职带着家人搬迁入山野，男女老少深信肯维斯纳真的是末日救世主，说什么都不愿离开。

洪灾没发生 党员农舍主人认错

不过，肯维斯纳预言的洪灾没有发生，六名民主主义同盟党党员和农舍主人出面承认错误，加上暹粒省政府下令民众最迟星期一（9月5日）须离开，否则将采取行动，过去几天已有超过1000人陆续离开。

《金边邮报》引述省政府发言人索昆报道，有少数信徒8月30日离开，31日有超过1000人离开，后来又有越来越多人离开了农舍。

索昆说，当局已经准备多辆卡车将愿意离开的人送回家，还准备了救护车和消防车，并为他们提供食物。当局目前只允许人们离开，不允许任何人进入。

大多数较为迷信的信徒拒绝离开，一些民主主义同盟党核心党员也坚持留在农舍里。

柬埔寨首相洪森指示省政府密切监督情况，并呼吁公众对信徒保持容忍与克制。

柬埔寨劳工部也呼吁民众别因迷信辞去工作。劳工部发言人素尔说，8月23日至25日，至少有500名在国外打工的柬埔寨人返国，但27日以后已没有工人辞工返国。

荔枝山农舍外聚集了不少人，当中有不少是期盼家人能尽早离开的公众。妇人贡占托告诉《高棉时报》，她年仅18岁的女儿是一名高材生，七个月前突然失踪。她和家人从媒体报道中看到女儿坐在农舍里聆听肯维斯纳讲话的画面，才知道女儿成了他的信徒。

当地媒体引述知情者报道，有许多年轻人因为迷信世界末日预言而离家出走、辍学或辞工。贡占托呼吁政府为像她那样失去孩子的母亲及其他家庭破裂的人寻求正义。