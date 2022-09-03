涉受贿超过220万令吉 沙巴巫统主席夫妇表罪成立

（吉隆坡综合讯）马来西亚巫统再有一名领袖的贪腐案被判罪名成立。吉隆坡地方法庭星期五（9月2日）裁决，沙巴巫统主席、京那巴当岸区国会议员邦莫达和妻子芝芝依芝蒂被控收贿超过220万令吉（约69万新元）的案件表面罪名成立，须出庭自辩。

法官罗兹娜在宣布判决时说，控方提出的证据确凿，法庭认为控方已成功举证，因此裁定邦莫达夫妇表罪成立。

64岁的邦莫达也是沙巴副首席部长。他和妻子芝芝依芝蒂（44岁）2019年5月分别被控三项受贿罪及三项串谋罪，他们都不认罪。

根据控状，2015年6月，时任联邦土地复兴和统一局（FELCRA）非执行主席的邦莫达，三次通过芝芝依芝蒂向大众信托基金的投资中介收取总额超过220万令吉的贿金，作为他向时任财政部第二部长获得批准信，以让FELCRA对大众信托基金投资1亿5000万令吉的报酬。

两人因此被控违反《2009年反贪污委员会法令》，一旦罪成，可被判监禁最高五年、罚款不少于贿金的五倍或1万令吉，取其高者，或两者兼施。

这起案件的诉讼程序于2020年1月2日开始，控方共传召了30名证人作证。

两人被判表罪成立后，法庭敲定案件审讯日期，分别是9月23日及26日、10月14日及28日、11月21日及30日、12月1日及7日，以及2023年1月3日、9日至13日，共14天。

这是近两周来马国第三起备受瞩目的法庭判决。8月23日，联邦法院五司维持上诉庭裁决，宣判前首相纳吉挪用SRC公司4200万令吉罪成，监禁12年和罚款2亿1000万令吉。纳吉当天就入狱服刑。

纳吉的妻子罗斯玛星期四（9月1日）在“砂拉越郊区学校太阳能供电案”中被判贪污罪成，入狱10年及罚款9亿7000万令吉。这是马国历来金额最高的罚款。罗斯玛已入禀上诉，法官允准她以200万令吉保外候审。