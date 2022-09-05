凯利指莫哈末哈山要他让出耕耘20多年国席选区 分析：巫统当权派与官职派斗争加剧

马来西亚卫生部长和森美兰林茂区国会议员凯利透露，巫统署理主席莫哈末哈山要他让出耕耘20多年林茂选区。分析员指出，莫哈末哈山属巫统当权派而凯利是官职派，这事件显示两派斗争日益激烈。

莫哈末哈山是统筹国阵及巫统大选事务的选举主任。他星期六（9月3日）首次表明，将在来届大选参选国会议员，但未透露将在哪个国会选区上阵。不过，他在2020年8月就放话将竞选林茂国会选区，并表示将让凯利到林茂“附近更好的选区”参选。

凯利星期天（9月4日）在2022年全国器官捐献宣传周闭幕礼后告诉媒体：“他是巫统林茂区部主席，我是副主席。他几天前传信息给我，叫我到别地方，因为他要竞选林茂。我还能怎么做？他才是老板。”

凯利2008年起就担任林茂区国会议员，莫哈末哈山则是林茂区内的晏斗区州议员。凯利说：“我在林茂参政20多年，当了近15年的国会议员，因此完全没想过成为其他选区的议员。所以当我接到通知，必须到其他选区，现在我也必须努力，让其他地区接受我。”

凯利强调他仍忠于巫统，因此将遵守巫统领导人的指示与安排，到他们指派的选区竞选。他认为，最坏的情况是巫统这次不提名他参选任何选区。

巫统目前分成巫统主席阿末扎希为首的当权派，以及巫统副主席及首相依斯迈沙比里为首的官职派。马国智库华社研究中心研究员郑名烈告诉《联合早报》，这次事件可视为当权派向官职派出手。

郑名烈表示，凯利2018年大选取得的多数票只有4364票，比2013年大选的1万8656票剧减1万4292票。“换句话说，即使莫哈末哈山最后能在林茂竞选，选情也未必乐观。”他说，凯利在林茂耕耘多年，拥有一定的基本盘。如果凯利阵营大选时不支持莫哈末哈山，很可能就让反对党渔翁得利。

他指出，巫统当权派去年8月9日推翻时任首相慕尤丁时，慕尤丁同意由巫统代表出任首相，但坚决反对官司缠身的巫统主席阿末扎希上台。双方谈判后，原本排资论辈该由巫统二号人物莫哈末哈山出任首相。但莫哈末哈山只是晏斗区州议员，而非国会下议院议员，因此与首相一职擦肩而过。马国宪法规定，首相必须是国会下议院议员。

他认为：“莫哈末哈山认为最好还是取得国会议员资格，以免再有类似突发状况时，他再次坐失担任首相的机会。”

郑名烈表示，凯利2018年巫统党选时曾与阿末扎希竞逐党主席，阿末扎希虽然胜出，但也对凯利有了芥蒂。“这也可能是当权派这次出手的原因。”

分析：阿末扎希官司缠身 大选明年举行对凯利较有利

至于凯利的对策，郑名烈说，各党主席有权决定各个选区的自家候选人，因此凯利能否参选仍须阿末扎希决定。“不过，随着纳吉与阿末扎希案件的进展，如果大选拖到明年举行，到时局面可能就对凯利比较有利。”