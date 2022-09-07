印尼多地游行示威抗议政府调高油价 工会号召民众年底全国大罢工

印尼全国多地民众昨天响应全国工联号召，在33省的政府办公大楼前举行抗议集会。其中，雅加达的国会大厦外就聚集了约1500人。

（雅加达综合讯）印度尼西亚多个城市星期二出现游行示威，而规模最大的工会组织更进一步号召民众今年11月或12月举行全国大罢工，抗议政府调高受补贴的燃油价格。

印尼是今年的二十国集团（G20）轮值主席，并将于11月在峇厘岛举行G20峰会。俄乌战争暴发后，印尼为了协调欧美国家与俄罗斯领导人出席峰会已伤透脑筋，酝酿中的全国大罢工势必让主办方面对更大挑战。

据“时代新闻网”报道，全国多地民众星期二（9月6日）响应印尼全国工会联合会（简称全国工联）号召，在33省的政府办公大楼前举行抗议集会。其中，首都雅加达的国会大厦外就聚集了约1500人。

全国工联主席赛义在国会大厦外的示威现场说：“全国大罢工意味着所有生产活动一律停止。”他也呼吁民众继续在社交媒体抗议油价高涨。他说：“总统必须聆听我们的心声。”

不断膨胀的能源补贴加剧印尼政府财政压力，当局因此在9月3日宣布把燃油价格调高三成。总统佐科当时说，调高油价是政府的“最后选项”。

示威举行前一天，佐科针对示威活动受询时说：“是的。这是个民主国家，请适当表达自己。”

为了应付星期二的示威，当局增派1231名来自警方、印尼国民军与公共秩序署的人员，在国会大厦外加强戒备。

印尼物流协会主席马亨德拉申诉，交通与物流成本预计下个月将猛涨三成，交通工具零件成本接着也会上涨。“这意味到时将出现（物价飞涨的）骨牌效应。”

印尼中央政府调高受补贴的燃油价格后，内政部下令全国地方政府动用应急拨款和一般拨款基金协助民众渡过难关。茂物市长比马星期一就宣布，从一般拨款基金拨出46亿盾（约434万新元）援助当地公交与私召车司机及中小企业。

印尼政府多次强调会努力维持物价稳定，但财政部之前透露，全球油价走高及印尼盾持续贬值，已导致今年的能源补贴比预算高出两倍，目前几乎所有补贴资金都已用完。