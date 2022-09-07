美加华蒂女儿普安会见普拉博沃 或搭档选正副总统

（雅加达讯）印度尼西亚将于2024年举行总统选举，执政党斗争派民主党中委会主席普安近日四处奔走寻求结盟伙伴，印尼政治版图料出现变化。

普安（Puan Maharani）是前总统、斗争派民主党（PDI-P）主席美加华蒂的女儿。《雅加达邮报》报道，普安星期天（9月4日）亲临大印尼运动党（Gerindra）党魁普拉博沃位于西爪哇茂物的住所，与对方会谈三小时。

她在会后对记者说，不排除与普拉博沃搭档竞选正副总统。“如果是为了促进国家利益，在政治上没有什么是不可能的。”

目前担任国防部长的普拉博沃曾在2014年和2019年竞选总统，但两次都败给了当时唯一的对手佐科。

根据印尼法律，政党联盟须获至少25％选票或20％国会席次，才有资格提名正副总统候选人。大印尼运动党已公开表明支持普拉博沃三度挑战总统宝座，而随着该党与民族复兴党（PKB）结盟，两党共有23.6％国会议席。这让普拉博沃成为目前唯一锁定提名资格的潜在候选人。

对于和普安搭档参选，普拉博沃回应说：“只要对国家有好处，任何事情都有可能。”

普安上月也高调访问民主国民党（NasDem）总部，与该党主席苏利雅（Surya Paloh）会面。民主国民党是亲执政联盟的政党，不过该党计划与反对党联手提名不属于任何政党的雅加达特区首长阿尼斯（Anies Baswedan）竞选总统。

斗争派民主党拥有22.3％国会议席，是唯一有资格独自提名正副总统候选人的政党。不过普安要获党提名，料得与党员、中爪哇省长甘贾（Ganjar Pranowo）竞争。

甘贾据传是佐科属意的总统“继承人”，他的民意支持度持续攀升，与普拉博沃和阿尼斯在民调中持续领先。相比之下，普安在多项民调中，支持率远远落后。

有报道称，一些主要政党的领袖包括普拉博沃曾举行闭门会议，商议阻挠甘贾和阿尼斯获得提名资格，要把这两名热门人选挡在竞选行列之外。

普安若能与普拉博沃或阿尼斯搭档，甘贾肯定无望参选，总统选举将形成双龙之争。不过政治分析员不看好斗争派民主党与大印尼运动党能顺利结盟，因为他们都瞄准总统宝座，不会屈就担任副手。

民调机构KedaiKOPI总干事昆托说：“斗争派民主党拥有较多国会议席，该党将争取提名自己的党员做总统候选人，而普拉博沃也坚持要获得提名。单凭星期天的会面是不可能谈妥结盟的。”

印尼国家研究与创新署高级研究员费曼指出，大印尼运动党的盟党民族复兴党正力争由其党魁穆海敏（Muhaimin Iskandar）担任普拉博沃的副总统竞选搭档，所以势必从中阻挠大印尼运动党与斗争派民主党结盟。

专家认为斗争派民主党最终较为可能选择加入“印尼团结联盟”。这个联盟由国会第二大党戈尔卡（Golkar）、国家使命党（PAN）和建设统一党（PPP）组成。战略与国际研究中心研究员诺礼说：“联盟的三个政党还未选定候选人，我想这个联盟会比较愿意接纳斗争派民主党。”