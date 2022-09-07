小马可斯：菲印大陆架谈判可作为菲中海域纠纷范例

（马尼拉讯）菲律宾总统小马可斯认为，菲律宾与印度尼西亚就大陆架划界的谈判可作为和平解决国与国之间纠纷的范例。他不排除以类似方式化解与中国在南中国海的主权纠纷。

小马可斯星期二（9月6日）结束对印尼的访问前，接受随行菲律宾媒体访问。据《菲律宾星报》报道，小马可斯对菲印当前就大陆架划界的谈判表示“很感兴趣”，并指这类协商不仅可用来解决印尼和菲律宾的问题，也适用于和其他国家的划界谈判。

小马可斯访印期间，菲印两国已同意加速大陆架划界谈判。

被问及是否会向北京提议以类似方式解决菲中的海上主权纠纷时，小马可斯说：“我觉得，这至少是值得探讨的，因为这样的方案已经有过一例，我们不但得出结论，还达成了解决方案，所以应该试一下。当然，我希望有效。即使不起作用，我们可以尝试其他方法，但至少有一个起点。”

菲律宾在2014年与印尼签署《海上专属经济区划界协定》。这是两国经过20年谈判，签订的第一份海上边界条约，该协定划定了两国在棉兰老海（Mindanao Sea）、西里伯斯海（Celebes Sea）和菲律宾海海域重叠的专属经济区。

菲律宾把菲律宾群岛西侧的南中国海海域命名为“西菲律宾海”，并称这是菲律宾的专属经济区，但中国声称拥有南中国海大部分海域，包括菲律宾这片专属经济区的主权。