调查：三成认为应立即淘汰煤炭 亚细安六成民众支持停建新煤电厂

尽管同意减低炭依赖的受访者占比下降，但有62.4％受访者认为，本区域国家应该停建新煤电厂，31.5％认为，东南亚国家须立即淘汰煤炭。

超过六成亚细安民众认为，本区域国家应该停建新煤电厂，以支持绿色能源转型；不过，当前能源价格飙涨，赞同尽早削减对煤炭依赖的民众比去年少了。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院亚细安研究中心星期四（9月8日）发布《东南亚气候展望调查2022》报告，探讨亚细安10国民众对一系列气候和粮食课题的看法。

同意减少依赖煤炭者 从去年79％降至72.5％

亚细安研究中心今年6月至7月展开这项调查，共有1386名各国学术界、政府、学生、企业、公民社会、媒体，以及区域和国际组织人员参与。

调查显示，72.5％受访者同意东南亚国家应该减少对煤炭的依赖，这比2021年的79％有所下降。同意比率最高的是柬埔寨（87.3％），其次是越南（86.3％）和马来西亚（78.1％）。

文莱、印度尼西亚、老挝和缅甸的受访者对这一观点的认同程度低于本区域平均水平。新加坡受访者的认同程度则是75.1％。

尽管同意减低炭依赖的受访者占比下降，但有62.4％受访者认为，本区域国家应该停建新煤电厂；31.5％认为，东南亚国家须立即淘汰煤炭。

区域发电量煤电占43％ 短期无可行的替代能源

东南亚国家的持续发展意味着本区域能源和电力需求不断增加。国际能源署2020年数据显示，东南亚是煤电需求不断扩大的地区之一，特别是在经济增长率较高的印尼、越南和菲律宾。目前，煤电占区域总发电量的43％。

负责这项研究的高级研究员兼亚细安研究中心协调员佘丽莲分析，针对煤炭依赖增加这一调查结果反映，由于短期内没有可行的替代能源，人们担心削减煤炭将损害自己的利益。不过，她也指出：“兴建新煤电厂需要时间，与其建设新煤炭发电厂，人们更希望将这些资金投入到其他可再生能源设施的建设。”

除了气候课题，调查也收集东南亚民众对各国政府和亚细安在实施气候政策的看法。59％受访者对亚细安在气候合作上的作用持怀疑态度，认为在气候合作上，亚细安缺乏领导者，所取得的进展缓慢。

相较于其他国家，53.2％新加坡受访者认为，政府分配足够资源应对气候变化，是所有亚细安国家中最高的。大多数亚细安国家也认可新加坡在应对气候变化方面的努力。53.0％受访者认为，新加坡有潜力成为本区域气候课题的领导者。

除印尼之外，其他国家受访者皆认为，新加坡是气候领导者的首选。52.9％的印尼受访者选择自己国家；81.8％的柬埔寨受访者选择新加坡，在10个国家中最高，而只有26.1％的印尼受访者选择新加坡，在10个国家中最低。

马来亚大学国际和战略研究系副教授瓦尔基认为，新加坡情况与其他东南亚国家不一样，或许不是最好的模范。“新加坡土地面积有限，经济状况非常不同。如果要寻找模范，我觉得新加坡没有太多作用。”

佘丽莲则表明，在应对气候变化方面，新加坡表明愿意做得更多，如共同协调《巴黎协定》第六条谈判、与多国展开双边气候合作等。“有关新加坡的情况和它应对气候变化经验是否适用于其他国家，需要进一步研究。”