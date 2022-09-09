泰法院要求更多证据下周再审议巴育任期 分析：裁决将倾向确保政治延续性

泰国宪法法院九名法官召开特别会议，审阅巴育律师团及宪法起草委员会等多方提供的陈述和信息。法官决定下星期三复会再议。分析员认为，法院倾向于作出有利于巴育的裁决，以确保政治的延续性。

（曼谷综合电）泰国宪法法院要求各方提供更多证据，并将于下周再度开会审议首相巴育任期是否已届满的争议。

宪法法院九名法官星期四（9月8日）召开特别会议，审阅巴育律师团及宪法起草委员会等多方提供的陈述和信息。法官们最终决定下星期三（14日）复会再议。

宪法法院办公室秘书长超瓦纳星期三召开记者会指出，此案的审议还未达到可作出裁决的地步。他说，法官们将评估迄今为止收集的所有证据和法律意见，以确定是否可以进入裁决阶段。如果法院认为有足够证据，就会确定裁决日期，至少会提前七天通知。

超瓦纳指出，法院有权要求获取更多证据，并强调法官们没有试图加快或推迟审议过程，他们会保持中立和独立，完全依据事实作出裁断。

巴育目前暂停首相职务，等待法院裁决。

政治分析员认为，法院倾向于作出有利于巴育的裁决，以确保政治的延续性，防止出现政治真空为保皇建制派添乱。战略政策咨询公司BowerGroupAsia曼谷办公室总经理提拉萨说：“他们或许不会过于关注法律因素，而是会聚焦政治因素……巴育这个时候下台会引发大乱。”

两份提呈给宪法法院的文件星期三外泄，法院表示将展开调查。这两份文件据信是巴育和宪法起草委员会前秘书米猜分别提呈给宪法法院的陈述。两份文件皆认为巴育的任期应由2017年新宪法颁布时算起。这意味着巴育的任期于2025年才届满。

为泰党和民主党吁议员赞同成立小组修宪

反对派认为巴育在2014年8月24日上台，因此任期应在今年8月23日午夜届满。反对派也引述宪法起草委员会2018年9月的会议记录来支持他们的观点。不过米猜指这份会议记录不完整，也未经委员会审核。宪法法院因此要求国会秘书长在下个星期二（9月13日）前，提交上述会议的完整记录。

另一方面，主要反对党为泰党和执政联盟成员民主党星期三在国会辩论中，呼吁议员们赞同成立小组修改宪法。

为泰党议员察瓦利说，他准备寻求国会批准，在本届国会明年3月届满之前设立修宪议会。

民主党议员钦纳汶指出，对宪法作出有意义的修改，有助于缓解长期困扰泰国的社会与政治动乱。