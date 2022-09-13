雪州苏丹褫夺纳吉夫妇勋衔 学者：不会影响纳吉特赦申请

雪州苏丹1992年封赐纳吉拿督勋衔，并在2004年封赐拿督斯里勋衔。罗斯玛则在2005年获得拿汀斯里巴杜卡勋衔。雪州王宫9月12日发文告说，褫夺勋衔即日生效。

随着前首相纳吉与夫人罗斯玛被定罪，雪兰莪苏丹沙拉弗丁下令褫夺之前封赐纳吉的拿督与拿督斯里勋衔，以及罗斯玛的拿汀斯里巴杜卡勋衔。这虽显示马国部分王室撤回对纳吉的支持，但对纳吉申请特赦的影响相信不大。

雪州王宫星期一（9月12日）发文告说，褫夺勋衔即日生效。雪州苏丹1992年封赐纳吉拿督勋衔，并在2004年封赐拿督斯里勋衔。罗斯玛则在2005年获得拿汀斯里巴杜卡勋衔。

这是纳吉夫妇先后遭法庭宣判罪名成立后，首次遭马来王室褫夺勋衔。纳吉2018年也遭森美兰严端褫夺勋衔，不过他至今仍保有马国其他州和文莱苏丹封赐的“拿督斯里”等13项勋衔，因此仍能继续被尊称为“拿督斯里”。

新加坡国际事务学会（研究所）高级研究员胡逸山告诉《联合早报》，雪州苏丹褫夺纳吉勋衔后，森美兰等其他州的统治者也可能跟进，但这些都不会影响纳吉的特赦申请。

胡逸山也是太平洋研究中心首席顾问。他说：“各州统治者可以表达自己的意见，但是否批准特赦的决定权仍在国家元首，因此最后还是得看元首的决定。”

除了褫夺纳吉勋衔，雪州苏丹沙拉弗丁星期一也发文告表明，认同国家元首苏丹阿都拉9月5日关于“统治者不为特定人士的利益而随意行使特赦权”的说法。他说，特赦程序必须按宪法和相关法律规定的条例和程序进行。

主控官：纳吉健康“很糟”法官结束审讯批准他送院

此外，纳吉被控挪用23亿令吉（约7亿1300万新元）一马公司资金案星期一续审时，首席主控官哥巴斯里南告诉法官，加影监狱通报纳吉的健康“很糟”。法官于是同意结束当天的审讯，并批准纳吉送院。

纳吉的女儿诺雅娜星期一在社交媒体说，一直有胃溃疡的纳吉日前曾进入吉隆坡中央医院检查，结果发现新的溃疡，但院方不准纳吉留院观察才导致如今病情恶化。她也指医生更换纳吉服用的常规药物，导致纳吉出现疑似不良反应，血压飙高至危险程度。

不过，卫生总监诺希山过后发文告指出，纳吉9月9日入院是作健康检查而并非紧急情况。多名高级专科医生为纳吉检查后，一致认为纳吉非常健康可以出院。

诺希山透露，吉隆坡中央医院还为此与纳吉和家属举行两次会议。“根据专业医疗操守，（院方）会议期间公布检测结果。他们（纳吉家人）也知道，专家一致认为应让纳吉出院。”

他也说，医生没有更换纳吉的药物，当时开给纳吉的药与之前的药物种类相同，都是卫生部药品清单中的常规药物。

纳吉的病情引起首相依斯迈沙比里关切。依斯迈星期一晚间在面簿表示，卫生部已向他汇报纳吉的情况，他已指示卫生部为纳吉提供最好的治疗，并祝纳吉早日康复。