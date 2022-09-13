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菲议员提议案 要求终止向马可斯家族追讨数十亿美元资产

来自 / 联合早报

发布 / 2022年9月13日 5:00 AM

善政总统委员会官员于2015年将菲律宾前总统老马可斯妻子伊美黛被充公的首饰交给苏富比拍卖行估价。（路透社）
善政总统委员会官员于2015年将菲律宾前总统老马可斯妻子伊美黛被充公的首饰交给苏富比拍卖行估价。（路透社）

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（马尼拉路透电）菲律宾一名议员提出议案，要求停止追回现任总统小马可斯父亲、前独裁统治者老马可斯任内搜刮的数十亿美元不义之财。

菲律宾1986年成立善政总统委员会（Presidential Commission on Good Government），负责查清老马可斯铁腕执政20年间贪污所获的财富。这个委员会已向马可斯家族讨回大约50亿美元（约70亿新元），另有24亿美元资产的追讨仍处于诉讼之中。

菲律宾媒体星期一（9月12日）报道，众议院议员阿班特提出议案，称善政总统委员会已失去存在的价值，应当被废除。他说：“如果经过这么长的时间，他们还无法确定被扣押的资产是否属不义之财，也无法确认资产的拥有者，那就算我们再给他们100年，他们还是无法做到。”

小马可斯竞选时坚称家族财富为合法所得，并指善政总统委员会是个“反马可斯的机构”。

上世纪70年代老马可斯实施军事管制期间，数以千计菲律宾人被军警拘禁、严刑拷打，甚至就此一去不回。善政总统委员会讨回的数十亿美元，部分用于补偿这些受害者的家属。

善政总统委员会曾于2018年差点被废除，但被时任总统杜特尔特否决了。如今小马可斯及其盟友在国会中占多数席位，废除善政总统委员会的议案料可轻易过关。

反对党公民行动党誓言要阻挡这个议案，并指其“试图废除国家的正义感和历史”。

善政总统委员会创建于马可斯政权倒台的三天后。当时马可斯被前总统科拉桑领导的“人民力量”革命运动推翻而流亡海外，并于1989年在夏威夷病逝。马可斯家族随后返回菲律宾东山再起，小马可斯今年5月在总统选举中获得压倒性胜利，带领家族重返权力巅峰。

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