菲议员提议案 要求终止向马可斯家族追讨数十亿美元资产

（马尼拉路透电）菲律宾一名议员提出议案，要求停止追回现任总统小马可斯父亲、前独裁统治者老马可斯任内搜刮的数十亿美元不义之财。

菲律宾1986年成立善政总统委员会（Presidential Commission on Good Government），负责查清老马可斯铁腕执政20年间贪污所获的财富。这个委员会已向马可斯家族讨回大约50亿美元（约70亿新元），另有24亿美元资产的追讨仍处于诉讼之中。

菲律宾媒体星期一（9月12日）报道，众议院议员阿班特提出议案，称善政总统委员会已失去存在的价值，应当被废除。他说：“如果经过这么长的时间，他们还无法确定被扣押的资产是否属不义之财，也无法确认资产的拥有者，那就算我们再给他们100年，他们还是无法做到。”

小马可斯竞选时坚称家族财富为合法所得，并指善政总统委员会是个“反马可斯的机构”。

上世纪70年代老马可斯实施军事管制期间，数以千计菲律宾人被军警拘禁、严刑拷打，甚至就此一去不回。善政总统委员会讨回的数十亿美元，部分用于补偿这些受害者的家属。

善政总统委员会曾于2018年差点被废除，但被时任总统杜特尔特否决了。如今小马可斯及其盟友在国会中占多数席位，废除善政总统委员会的议案料可轻易过关。

反对党公民行动党誓言要阻挡这个议案，并指其“试图废除国家的正义感和历史”。

善政总统委员会创建于马可斯政权倒台的三天后。当时马可斯被前总统科拉桑领导的“人民力量”革命运动推翻而流亡海外，并于1989年在夏威夷病逝。马可斯家族随后返回菲律宾东山再起，小马可斯今年5月在总统选举中获得压倒性胜利，带领家族重返权力巅峰。