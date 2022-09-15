令吉兑美元跌至24年新低 马财长：不会导致经济危机

（吉隆坡综合讯）令吉对美元汇率今年以来不断下滑，星期三进一步跌至24年来新低。但马来西亚政府强调，马国经济并未因令吉兑美元汇率走低而出现危机，因为令吉兑其他货币的汇率走势仍然强劲。

美元兑其他货币星期三（9月14日）再次强势升值，令吉兑美元进一步下滑至24年新低，报4.526令吉对一美元。这是令吉9月7日跌破4.5令吉兑1美元的心理大关以来再次探底。1998年1月亚洲金融风暴期间，令吉一度跌至4.885令吉兑1美元，是截至当时的历史新低。

据马国国家银行官网，令吉兑美元汇率虽然再创新低，但令吉兑新元仍报3.2192令吉兑一新元，比星期二的3.2283令吉兑一新元稍有回升。

英国线上外汇交易商爱汇（ActivTrades）交易员迪尼兹指出，最新发布的美国消费者物价指数显示，8月通胀率为8.3％，高于预期的8.1％。他说，市场对此反应激烈，导致美元兑令吉等其他货币再次大幅升值。

令吉走势强劲 兑多国货币仍上涨

财政部长东姑扎夫鲁星期二（9月13日）晚间在面簿发视频说，令吉兑美元汇率在2022年下跌7.5％，但许多国家的货币兑美元汇率也下跌了。”

他说，日元兑美元汇率下跌19.2％，英镑下跌14.4％，欧元下跌11.7％，但这些国家都没有出现经济危机。

扎夫鲁指出，今年以来，令吉兑日元汇率上涨14.2％、兑英镑升值8.2％、兑欧元升值4.5％、兑新西兰元升值3.9％，兑韩元升值7.2%。这显示令吉汇率其实走势强劲。

扎夫鲁：汇率虽走低 对出口国收入有正面影响

他强调：“重要的是，马国作为一个出口国，令吉兑美元汇率走低对马国的出口收入有正面影响。”

他说，马国7月份出口总值达1341亿令吉（约416亿新元），同比激增38％。

此外，马国交易所主席阿都瓦希星期三为“2022年投资马国大会”开幕时指出，马国的经济结构多元，加上政府务实，政策反应迅速，因此不太可能陷入经济衰退。

阿都瓦希说：“我们的贸易伙伴多元，并未过于依赖特定国家，这增加了我们经济的韧性。”马国目前的国内生产总值有57％来自服务业，制造业占24.3％，农业和矿业领域占14％。