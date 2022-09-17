印度对出口大米额外征税 越泰乘机联手抬高米价

（河内综合电）印度对出口大米征收额外关税迫使买家转向其他大米出口国，让近来一直为持续上涨的大米价格及出口额伤脑筋的竞争对手越南和泰国可以联手抬高大米价格。

由于水稻主要种植区降雨不稳定，导致水稻种植面积减少影响产量，全球最大的大米出口国印度为保障国内粮食供应，宣布9月9日起对部分等级的大米征收20％的出口关税，并禁止碎米出口。碎米是大米在加工时被碾碎的部分，主要作为饲料。

征收关税和出口禁令让全球买家措手不及，由于买家拒绝支付新的关税，印度港口的大米装载已停止，近100万公吨大米停滞港口。

随着事态发展，印度出口商本周停止签署新合同。孟买一家全球贸易公司的经销商表示，贸易商正试图寻找能够履行已签署合同的方法。

根据总部设在新德里的全印度大米出口商协会执行理事劳巫，受关税影响的是白米和糙米，占印度大米出口的60％以上。他说：“印度停止出口碎米的决定将令其失去市场份额，买家可能会转向第二大和第三大大米出口国越南和泰国。”

印度的5％碎米本周价格从上周的每吨379至387美元（约534至545新元）升至每吨385至392美元。随着买家转向更便宜的选择，印度今年的出口可能下降约四分之一。业内人士表示，预计下来大米价格也会持续上涨，因此越南和泰国的出口商并不急于签署新合同。

越南的5％碎米价格已从上周的每吨390至393美元上升至每吨400至410美元，而泰国的5％碎米价格则从上周的每吨416至420美元上涨至每吨425至435美元。

一名越南贸易商表示，虽然印度停止出口碎米的决定抬高了越南的米价，但出口额尚未出现增长趋势。

泰国首都曼谷一名贸易商则说：“受洪灾、豪雨和一些运输问题影响，米的供应有所放缓。”

孟加拉食品部一名高级官员透露，在与越南、缅甸和印度敲定了总计53万公吨的交易后，孟加拉目前正在与泰国就进口大米进行谈判。“我们正试图通过政府对政府的交易从泰国进口大米。到目前为止，他们的反应很积极。”

印度出口大米到150多个国家，占据全球大米贸易的40％。印度大米出口量去年达到创纪录的2150万公吨，超过了排在其后的四大大米出口国泰国、越南、巴基斯坦和美国的总和。