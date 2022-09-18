称巫统五巨头近期将商讨解散国会 首相依斯迈：马国大选“不远了”

也是巫统副主席的依斯迈在国民阵线（国阵）青年团竞选机关推介礼上致辞时说：“距离大选很近了。我会和主席（阿末扎希）定时间（见面讨论大选事宜）。相信我，再稍等片刻，我已经清楚听见你们的呼唤。”

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相依斯迈沙比里说，巫统五巨头近期将会面商讨解散国会举行大选，第15届全国大选“不远了”。

也是巫统副主席的依斯迈星期六（9月17日）在国民阵线（国阵）青年团竞选机关推介礼上致辞时说：“距离大选很近了。我会和主席（阿末扎希）定时间（见面讨论大选事宜）。相信我，再稍等片刻，我已经清楚听见你们的呼唤。”

他强调，不管什么时候举行全国大选，最重要的是须确保国阵获胜。

“如果无法赢得大多数国会议席，我们就会重蹈覆辙，回到第14届全国大选的情况（成为反对党）。”

依斯迈这番话让现场将近1万人报以热烈欢呼与掌声，一些人还不断高喊“解散、解散”，呼吁尽快解散国会为大选铺路。

巫统五巨头指的是主席阿末扎希、署理主席莫哈末哈山，以及三名副主席，即莫哈末卡立诺丁、马哈兹尔和依斯迈。依斯迈此前表明，何时解散国会将由巫统五巨头商议，再带入巫统最高理事会及内阁讨论，然后寻求国家元首谕准。

依斯迈指出，来临的选战将与过去不同，网络战会比以往更激烈，国阵青年团除了须善用社交媒体来反击反对党，还要多接触年轻选民。

他说，18岁投票及自动登记选民政策生效后，第15届大选的选民数目将激增至2270万人，不满21岁的新选民会有400万人。换言之，国阵尤其是青年团必须更频繁接触年轻选民。“若没有他们的支持，国阵可能像第14届大选那样，输给反对党。我们上届大选落败，是因为无法回应反对党的指责……如果我们再次失败，后果会很严重，所以我们必须赢得网络战。”

促首相尽快举行大选 阿末扎希：一秒都不要再等

国阵兼巫统主席阿末扎希致辞时也再次促请首相尽快举行大选。“一秒都不要再等了，我们的信号已经很明显，现在就可以大选了。”

他说，政府10月7日提呈2023年度财政预算案，他希望财案提呈后，首相“就做该做的事”。他还说，尽管年底可能有暴雨并引发水灾，但如果国会在这期间解散，国阵愿意涉水迎战大选。“如果发生水灾，国阵会比其他政党派出更多人手赈灾。我们要在下大雨时拉票！水灾时也可以拉票！大风大浪来了，我们一样可以拉票！让首相看看我们的能耐！”

巫统最高理事会原定星期六开会商讨大选事宜，但已展延至9月30日，因此一般预料，五巨头的会议最快要到本月底才举行。