依斯迈：马国内阁明天讨论大选 下周五巫统五巨头再深入商讨

这是马国首相依斯迈沙比里首次确认内阁与巫统讨论何时举行大选，显示举行第15届全国大选的日期即将揭晓。

（布城综合讯）马来西亚首相依斯迈沙比里说，他将在星期三（9月21日）的内阁会议讨论大选课题，然后在下星期五（9月30日）的巫统五巨头会议和最高理事会议做深入讨论。这是依斯迈首次确认内阁与巫统讨论何时举行大选，显示举行第15届全国大选的日期即将揭晓。

依斯迈星期一（19日）出席国家能源政策开幕礼后对媒体说：“我星期三飞往美国参加联合国大会前将主持内阁会议，如果大选课题有须要讨论，我们将讨论。”

他说，内阁有土著团结党、巫统和砂拉越政党联盟（GPS）等代表，因此大选课题将带上内阁讨论。他说，内阁到时也将讨论前首相慕尤丁指政府经济治理失败而不如尽快大选的意见。

至于举行大选的确实日期，依斯迈说，他在之前举行的巫统大会已表明，大选将在近期举行，只是等待内阁与巫统开会商讨细节。他重申，巫统五巨头尚未开会商讨大选日期，但他们预料将在9月30日开会商讨此事。

他说，9月30日也将举行巫统最高理事会议。“一般上，如果最高理事会议在晚上举行，五巨头会议和政治局会议会就在当天中午举行。”

针对年底雨季期间举行大选会否引起民怨，他促请媒体访问民众，他将听取民意。

巫统五位最高领导人（俗称“五巨头”）是指主席阿末扎希、署理主席莫哈末哈山，以及卡立诺丁、马哈兹尔和依斯迈等三名副主席。依斯迈此前表明，何时解散国会将由巫统五巨头商议，再带入巫统最高理事会及内阁讨论，然后寻求国家元首谕准。不过，依斯迈如今先在内阁讨论大选，再带到巫统五巨头及最高理事讨论。

依斯迈若治理经济无方 慕尤丁：应提早大选

依斯迈与慕尤丁星期一也对“马国经济治理是否失败”而首次针锋相对。慕尤丁星期一在面簿发文说，依斯迈若继续无法有效治理国家经济而导致民不聊生，不如解散国会并举行全国大选。这是慕尤丁去年8月下台以来对依斯迈的最严厉公开批评，慕尤丁领导的国盟是否继续支持政府也备受关注。

慕尤丁也是国家复苏理事会（国复会）主席。他说：“国阵正向首相（依斯迈）施压，要求他立即解散国会举行大选。但我还没到要求首相解散国会的地步。然而我也在想，若首相不能妥善治理国家经济，最好就是举行大选，让人民选出一个更有效率、有爱心且没有贪污的新政府。”

他透露，国复会每次开会时，都提出令吉贬值、通货膨胀、人力短缺及疫后经济走势的问题并提呈内阁，但这个问题至今在内阁仍悬而未决。“令吉贬值问题也不受重视，首相似乎没有解释政府将采取哪些措施阻止令吉贬值，似乎认为这无关紧要、马来西亚没有危机，一切都很好。但我知道，一切都不好。”

依斯迈：治理国家经济 国复会也有责任

慕尤丁说，依斯迈对这些问题的处理方式，或许可以解释为何仅有35%的民众对依斯迈的表现感到满意。对于依斯迈管理经济方面的表现，民众的满意度只有18%。

面对慕尤丁的批评，依斯迈星期一下午在布城出席“2022年至2040年国家能源政策”开幕礼后回应媒体询问时说，治理国家经济并非只是他个人的职责，领导国复会的慕尤丁，以及负责经济事务的首相署部长慕斯达法也有责任。

依斯迈说：“这（治理国家经济）是共同责任。若说它失败了，就意味我们都失败了，包括国复会。我不理解慕尤丁为何这么说，我刚听到这个说法，我还不了解详情。”