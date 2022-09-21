柬埔寨警方扫荡西港 逮捕近500涉网络诈骗外国人

（金边综合讯）柬埔寨西哈努克港警方对多个科技园区进行大扫荡，逮捕近500名涉及网络诈骗的外国人。犯罪团伙为了躲避缉查，纷纷大举迁往柬埔寨和泰国的边界地区。

据柬埔寨《高棉时报》报道，西港省政府星期天（9月18日）发文告说，中央治安局率领各执法部门于9月13日至17日展开大规模行动，在长城高科技产业园逮捕495名外国人。

这些人来自四个国家，51人是女性。130名中国人和11名越南人因违反移民法，将被驱逐出境。另262人因没有工作准证，共被罚款超过11万美元（约15万5000新元）。

在这次行动中，当局出动137名执法人员，搜查长城科技园内的三栋大楼。执法人员没收了8776部手机、804台桌面电脑、16台笔记型电脑、36本护照、12个资料储存装置，还有四把短枪、四双手铐、10支电击棒，以及一些文件和现金。

文告说，长城科技园涉及非法赌博、非法拘禁与虐待、私藏武器、提供性交易和人口贩运。

柬埔寨副首相兼内政部长沙肯下令查封园区，对网络赌博和洗钱等犯罪活动展开调查，并追捕在逃的犯罪团伙头目。

沙肯星期一主持打击人口贩运会议时透露，单是今年8月18日至9月18日一个月里，当局就接获289起要求解救被贩运人口的举报，其中212人受困在西港。“起初，我们不完全相信这些举报，可是后来经过调查，发现95%是真的。”

他说，为了确保打击人口贩运等非法活动有效，柬埔寨上下必须有一致的共识，即国家建设和发展必须立基于法治，而不是非法赌博。

“虽然存在挑战，但每个人都必须明白，人口贩运和非法网赌是违法的，得利的只有一小撮人和团伙，而不符合公共利益。”

据报道，西港的其他“园主”纷纷迁往柬泰边界，以躲避当局的缉查。

柬埔寨首相洪森上周末下令严厉打击日益猖獗的非法赌博活动后，当局连日在南部的干丹省、首都金边和西港展开大规模执法行动，扫荡了上千个赌场和赌摊，逮捕人数持续增加。

近来，东南亚国家、中国大陆、港台、美国等都传出有民众掉入跨国诈骗陷阱，不少人被骗到西港的“赌场”从事非法勾当。不顺从犯罪团伙的人会被暴打虐待，甚至杀害。