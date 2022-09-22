马国内阁讨论大选日期 沙比里将适时说明情况

（吉隆坡综合讯）马来西亚多名部长证实，星期三（9月21日）内阁会议讨论了“第15届全国大选”日期；但他们都没有透露详情，只说首相依斯迈沙比里会在适当时候说明情况。

在与巫统高层讨论前 相信不会有重大宣布

依斯迈星期一告诉媒体，星期三内阁会议会讨论大选事务，跟着他会飞往美国纽约参加联合国大会。依斯迈下星期五（9月30日）将把内阁的讨论结果，带到巫统五巨头会议和最高理事会议讨论。在那之前，相信不会有任何重大宣布。

联邦直辖区部长沙希淡星期三在内阁会议后告诉《每日新闻》，内阁讨论举行第15届全国大选的日期，以及如何面对年底可能发生的水灾及相关准备工作。“（内阁）有讨论（包括大选等）各种课题。我们花了很长时间商讨，如何应对10月、11月和12月的水灾。”

沙希淡拒绝透露内阁讨论大选的详情，只说解散国会和大选是首相依斯迈的权限。科学、工艺及革新部长阿汉峇峇受询时只说，依斯迈将发布文告让人们了解内阁会议的决定。

卫生部长凯利星期三在内阁会议后说，马国历届政府考虑了人力资源、场所与传染病等因素后，都尽量避免在年底雨季期间举行全国大选。

凯利：面对人力吃紧将避免雨季期间大选

凯利说，大选期间需要投入许多人力资源，年底雨季期间一旦发生水灾，无论救灾或疏散中心也需要大量人员。换言之，雨季期间举行大选人力会吃紧。

他说，政府许多疏散中心都设在学校，各种赈灾资源也放在那里。大选时许多投票站也设在学校，因此年底大选时若遇上水灾，这些学校可能无法同时作为投票站和疏散中心。

凯利指出，水灾期间疏散中心经常有传染病，年底天气转凉时不少人也会感冒，需要看医生的人不少，因此，卫生部认为水灾期间不适合举行大选。

至于是否把这些情况告诉依斯迈，凯利说，依斯迈清楚这些情况，根本不必再告诉他。

媒体星期一（9月19日）在记者会询问依斯迈，年底雨季期间举行大选会否引起民怨。依斯迈则促请媒体访问民众，并表示他将听取民意。