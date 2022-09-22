前红高棉领导人乔森潘上诉案 柬特别法庭今天下判

（金边法新电）联合国支持的柬埔寨特别法庭将于星期四（9月22日）对前红色高棉领导人乔森潘上诉案下判，长达16年的红色高棉种族灭绝与反人类罪诉讼案也将就此画下句点。

红色高棉领导人乔森潘2015年出庭，媒体通过现场直播观看审讯。（法新社）

虽然，这漫长的进程带来了民族和解，但给红色高棉政权受害者及家属，带来的安慰却非常有限。

柬埔寨特别法庭于2018年裁定现年91岁的乔森潘（Khieu Samphan）和前红色高棉政权的二号人物农谢（Nuon Chea）种族灭绝、反人类罪和战争罪等罪名成立，判处他们终身监禁。农谢隔年逝世；乔森潘则对判决提出上诉。

乔森潘曾担任国家主席，在红色高棉政权内属第四号人。

1975年至1979年由波博（Pol Pot）领导的红色高棉统治柬埔寨期间，估计有多达200万人因处决、酷刑、饥饿及过劳而死。

2006年，柬埔寨政府同意在联合国的资助下设立特别法庭，由柬埔寨法官和国际法官共同审判涉嫌犯下严重反人类罪行的红高棉领导人。

审讯耗时10年仅三人判刑受害者及家属创伤难平

该法庭用了10年时间进行各种庭审，并耗费了3亿美元（约4.23亿新元），然而最终只有三人，即乔森潘、农谢和负责看管吐斯廉监狱（又称S21监狱）的康克由（KaingGuek Eav）被判刑。由于审讯进程缓慢，这三人在审讯开始后10年才入狱服刑，而农谢和康克由服刑后不久就死亡，让许多受害者及家属意难平。

对吐斯廉监狱的幸存者之一钟梅来说，即便审讯告一段落，也不能消除红色高棉政权屠杀他妻子和四个孩子的创伤。他说：“只有当我死了，我才能忘记一切。”

目前已经91岁的钟梅认为，特别法庭只给予了“大约70%的正义”，但承认特别法庭的工作仍然很有价值。“最重要的是，特别法庭起诉了红色高棉领导人，让全国人民都知道了……关于波博的杀戮，确保这样的事情不会再发生。”

特别法庭的另一个争议点是其职权范围有限，只能起诉红色高棉的高级领导人。但柬埔寨首相洪森一再警告不要扩大特别法庭的审判范围，称这可能威胁国家稳定。

曾就特别法庭出书的埃奇森（Craig Etcheson）指出，特别法庭即有扎实的成就，也有令人失望的失败，但终归还是帮助“加速了民族和解的进程”。

埃奇森说：“如今家长们可以更自由地与孩子谈论当年发生在他们身上的事……学校已经将有关波博时代的新材料纳入课程，人们也可以在邻里与邻居谈论经历。”

另一名红色高棉政权幸存者布门（85岁）希望当局用手铐和铁链围住红色高棉前领导人的坟墓，以示惩罚。

他说：“我一辈子都会记住。他们打我、折磨我，这些事情我永远也忘不了，至今都历历在目。”