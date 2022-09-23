以水灾和反跳槽法为由 马内阁不同意今年举行大选

（吉隆坡综合讯）马来西亚内阁经讨论后，认为应该等今年底水灾过后，以及各州议会通过反跳槽法后才举行大选，但内阁并未决定大选日期。换言之，内阁不同意今年内举行大选。

环境及水务部长端依布拉欣星期四（9月22日）告诉《星洲日报》，内阁前一天确实有讨论第15届全国大选的日期，但讨论时间不长，也“没人逼迫”内阁同意今年内大选。

至于何时举行大选，他透露：“内阁关于大选的讨论并未提到日期，没讨论何时举行全国大选。”

但他强调，政府的当务之急是应对年底东北季风期间的水灾。“根据去年经验，年底到明年1月的雨季非常关键，所以内阁最优先事项是应付水灾而不是大选。”他说，内阁也关注目前许多州属的州议会尚未通过反跳槽法。反跳槽修宪案今年9月6日在宪报上颁布后，目前正等国家元首正式宣布生效日期。

端依布拉欣说，内阁希望各州能修改州宪法，与联邦政府一致反跳槽。“否则未来联邦（国会议员）不能跳槽，但是州（议员）可以跳槽，就没意思了。”

目前全国只有槟州议会已通过反跳槽法。如果要等各州通过反跳槽法，那么马国今年内将不会举行大选。

端依布拉欣也是伊斯兰党署理主席。他指出，伊党曾因州议员跳槽而失去登嘉楼和霹雳州政权，所以伊党也主张各州议会必须通过反跳槽法。

但他补充，修改州宪法是各州的权力，内阁希望各州能一致。“由此看来，大选之前还有很多事情需要更多时间处理。”

有匿名内阁部长告诉《马来西亚前锋报》，一些巫统部长在星期三内阁会议要求今年内举行大选，但来自土著团结党和伊斯兰党的部长都反对这么做。一些部长也不同意在政府10月7日提呈明年度财政预算案前举行大选。

星期三内阁会议后，内阁秘书与政府首席秘书莫哈末祖基宣布，内阁已经授权教育部及相关机构，一旦今年底发生水灾，可优先征用拥有完整及舒适设施的公共场所及学校作为临时疏散中心。这项指令从10月1日起生效。

他说，这是为了确保灾民在临时疏散中心可以舒适安顿，并保障灾民的安全及福利。

卫生部长凯利星期三告诉媒体，政府许多疏散中心都设在学校，设备等各种赈灾物资也放在那里。然而大选时许多投票站也设在学校。因此若年底举行大选遇上水灾，学校恐怕无法两用。换言之，当局宣布优先征用学校成为水灾临时收容中心，几乎等于暗示今年底不会举行大选。