泰前首相达信兄妹现身槟城

（槟城综合讯）泰国前首相达信和英叻兄妹出现在槟城街头享用美食，而英叻更指槟城让她“想家”。

泰国将在一年内举行全国大选，他们的出现因此引起议论。

英叻星期四（9月22日）在面簿贴文说，自己“离家很久了”，而槟城的美食、气候及环境跟普吉岛非常接近，让她“有点想家”。这是她第二次到槟城，发现那里有很大变化。

达信与英叻此前也曾高调出游，于2018年2月在中国北京街头买栗子。

73岁的达信于2001年2月大选胜出而成为首相后，达信家族支持的政党开始称霸历届大选。

军方2006年9月发动政变推翻达信后，他就开始，长期流亡国外。

2008年10月，他在未出庭情况下被法庭裁定违反贪污法判刑两年，成为泰国历来首位遭法庭判刑的首相。他2010年入籍黑山共和国。

达信的妹妹英叻今年55岁，在2011年7月大选后上台，2014年5月也被军人发动政变推翻并提控她渎职和贪污等罪名。

她2017年8月在法庭下判前开始流亡国外，并在2019年8月入籍塞尔维亚。

虽然流亡海外，但达信家族对泰国政治的影响力仍在。

今年6月的民调显示达信的35岁小女儿佩通坦是选民心中的首相第一人选。佩通坦料是泰国最大反对党为泰党的首相候选人。为泰党是达信成立的第三个政党。