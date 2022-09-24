小马可斯与拜登会晤 强调维护南中国海航行与飞行自由

（纽约综合电）菲律宾总统小马可斯和美国总统拜登会晤时强调维护南中国海的航行与飞行自由，借此回应中国在南中国海日益增长的影响力。

小马可斯星期四（9月22日）在纽约联合国大会会议场边与拜登举行双边会谈，这是小马可斯今年6月出任总统以来首次与拜登面对面会晤。

根据白宫在两人会晤后发表的声明，会谈反映了美菲联盟的重要性，拜登在会谈中重申了美国对保卫菲律宾“铁一般的”承诺。

声明说：“两国领导人讨论了南中国海局势，并强调支持维护航行与飞越自由，以及和平解决争端。”

此外，拜登和小马可斯还讨论了在各种问题上扩大双边合作的机遇，包括能源安全、气候行动和基础设施建设。

两人在正式展开会谈前分别发表了讲话。拜登指出，尽管经历了艰难时期，但美国和菲律宾的关系根深蒂固。

他说：“显而易见，美国和菲律宾之间的关系有着很深的渊源。我们经历了一些艰难的时期，但事实是，从我们的角度来看，这是一种关键的关系。我希望你（小马可斯）也有同感。”

小马可斯：维护东南亚和平 美国扮演关键角色

小马可斯则重申菲美是伙伴、盟友和朋友关系，还说菲律宾将继续依靠美国来维护东南亚地区的和平。

他说：“美国在维护这个区域的和平方面扮演关键角色，并深得区域内所有国家尤其是菲律宾的重视。我们觉得我们特别幸运，因为我们有一个非常长期的关系作为坚实基础，我们不仅在政治和外交方面关系坚实，在经济方面也有牢固的关系。我们继续期待与美国继续建立伙伴关系，并维护本区域的和平。”

小马可斯对美国的热情，显示他的外交政策将有别于前总统杜特尔特。杜特尔特在2016年上任之初就奉行“亲中疏美”的政策，一度扬言要在经济和军事上与美国分道扬镳，任内六年从未踏足美国。不过，菲中关系后来开始疏远，马尼拉再次向老盟友美国靠拢。

小马可斯上任之初，积极加强和中国的关系，称中国是菲律宾“最强大的伙伴国”，但如今重点强调菲美关系的重要，显示小马可斯依然希望能在两个大国之间寻求平衡。

菲律宾驻美国大使9月较早前告诉《日经新闻》，菲律宾将允许美军在台湾遭到攻击时使用菲律宾的军事基地，“前提是，这对我们、对我们本身的安全很重要”。

这是小马可斯15年来首次踏足美国。小马可斯家族因同意让菲律宾政府使用他们的家族财富，抵触美国法院早前禁止他们转移资产的裁决，而被禁止踏足美国领土。小马可斯日前与拜登的会面凸显了马可斯家族命运的逆转。

小马可斯此行访问美国六天，除了在第77届联大会议上代表菲律宾发表国家声明外，还会见了日本首相岸田文雄，两位领导人在会谈中重申了加强区域安全和经济关系的承诺。