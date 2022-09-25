泰国下月撤销防疫紧急法 入境无需接种或检测证明

（曼谷综合电）泰国政府宣布，从10月1日起撤销为防疫而在全国范围实施的《紧急状态法》，入境旅客也不必再提供冠病疫苗接种证明或冠病检测结果。

泰国冠病疫情管理中心星期五（9月23日）开会后，卫生部副部长沙提告诉记者，中心决定，《紧急状态法》9月30日到期后不再继续执行。

疫情管理中心发言人塔威辛说，随着国家传染病委员会宣布自10月1日起，将冠病从危险性传染病调整为监测性传染病，中心也根据目前国内外的疫情形势，以及国内企业和社会活动的情况做出上述决议。

他说，疫情管理中心将解散，疫情防控工作转由卫生部下属的疾病控制厅负责。

泰国政府宪报网站9月20日已发公告，宣布下调冠病的危险等级，即冠病从与鼠疫和天花相同的等级降低至与流行感冒和骨痛热症相同的级别。

公告说，政府调降冠病危险级别的根据是泰国和全球的冠病重症患者人数、死亡率以及传染性都持续下降，国内疫苗接种率高、疫苗储备充足等。

2020年3月颁发的《紧急状态法》允许政府不须通过多部门的重重批准，可直接执行疾病防控计划。

泰国外交部星期五说，从下个月开始，入境旅客不必再提供冠病疫苗接种证明或冠病检测结果。检测呈阳者如果无症状或症状轻微，不必自我隔离，但应该在人潮拥挤的地方戴上口罩并采取必要卫生步骤。

近几个月来，泰国的防疫措施已逐步放松，紧急法令撤销之后，旅游业料更会强劲反弹，为经济复苏提供动力。

泰国今年7月取消入境前的指定登记程序和保险之后，海外旅客立刻大增，截至本月21日，今年的入境旅客累计达526万人次，2021年全年只有不到43万人次。在疫前的2019年，入境泰国的国际旅客将近4000万人次。泰国的经济和就业五分之一依赖旅游和相关行业。