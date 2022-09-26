解除出口禁令细节未明确下达 马国鸡农不敢增加供应

马来西亚政府早前宣布，下个月起将允许恢复部分肉鸡出口，但当地养鸡业者和报关行至今仍未接获可出口通知及相关细节。由于业者不敢冒险增产，短期内肉鸡产量很难恢复到禁令前的水平，无法同时满足马国国内和出口需求。

随着马国的肉鸡供应回稳，内阁抗通胀圣战特工队主席安努亚慕沙8月29日宣布，政府同意从10月起，让特定养鸡场分阶段恢复肉鸡出口。这些养鸡场须符合特定条件，包括取得农业部批准，并且不能减少对国内的供应量。

如今，距离10月只剩不到一个星期，当地养鸡业者却还未接获有关恢复出口的更多详情。

在柔佛州笨珍经营养鸡场的陈金龙接受《联合早报》访问时说，他在政府宣布允许肉鸡有条件恢复出口后，就已向当局提出申请，但至今未有下文。他说：“时间紧迫，但情况却还不明朗，我们也只能继续观望。”

位于柔佛的万能报关行出口负责人陈登科接受本报访问时证实，报关行也还在等待当局发布有关肉鸡出口的说明文件。“我们需要白字黑字才能知道新的规定是什么，包括具体恢复出口的日期、允许出口的配额等等，否则一切都只是空谈。”

马国贸消部副部长罗索华希上星期四（9月15日）说，贸消部确实接获不少业者的肉鸡出口申请，但重申这是农业部的权限。据他了解，政府会在10月对重新开放肉鸡出口一事拍板定案。

马国是在6月1日起实施肉鸡出口禁令，以稳定国内的鸡肉供应与价格。在这之前，马国养鸡场每天生产约220万只鸡，供出口的占5％或约12万只。

柔佛州中小型家禽业协会总务刘佳龙说，由于担心政策变卦，许多农场业者不敢增加产量，避免亏损。但他说，如果10月真的可恢复肉鸡出口，农场还是可将部分的鸡出口到新加坡。

不过，由于肉鸡须饲养35天至40天才可出售，产量很难在短期内恢复到过去的水平。业者们因此呼吁政府尽快公布细节，给农场足够时间准备，以确保国内和出口供应充足。