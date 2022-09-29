联合国：缅军袭击学校12孩童丧命 或构成战争罪

（日内瓦／曼谷法新社）联合国调查人员说，缅甸军方本月中袭击一所学校导致12名孩童丧命的事件可能构成战争罪，下达攻击令的指挥官或被追究刑事责任。

9月16日，缅甸西北部实皆（Sagaing）一所乡村寺庙内的学校遭缅军袭击，造成14人丧命，包括12名孩童。

联合国成立的缅甸独立调查机制（IIMM）星期二（9月27日）发声明指出，攻击行动持续数小时，最初是直升机从空中用机关枪向学校开火以及发射火箭，随后步兵也加入。

负责采集战争罪证据的IIMM说，“国际战争法禁止以平民为目标的武装袭击”，这类袭击可能被列为战争罪或危害人类罪。

IIMM正在评估这起袭击，若被定为战争罪，发出袭击令的指挥官将被追究刑事责任。

受攻击学校的教师事发后向法新社描述袭击过程。一些学生当时在教室内上课，一些则在户外玩耍，突然飞来两架直升机向学校猛烈开火。

四周顿时冒起浓烟，学生们赶紧躲到书桌下。随后直升机降落，机上跳出多名士兵勒令师生从藏身处出来。

接受电访的教师说，有个女孩后脑被击中，血流如注；一名七岁男生断了手脚，倒在血泊中哭诉“杀了我，杀了我，太痛了，我受不了”；一些受伤孩童爬出来时留下一道道血迹，也有孩童伤势严重，无力动弹。

缅军：接获叛军情报发动袭击

缅甸军方说，发动袭击是因接获情报称叛军组织克钦独立军和“恐怖组织”人民国防军藏身于寺庙，并在当地私运武器。军方还谴责武装组织以村民为人体盾牌，并称缴获16枚土制炸弹等武器。

IIMM回应说，即使缅军所言属实，当袭击“预计造成的平民伤亡超过预期取得的直接军事优势”，战争法是禁止的。

IIMM强调，根据国际法，在平民设施附近发动军事袭击的指挥官有责任采取所有必要措施，将平民伤亡减到最低。

缅甸自2021年2月军人政变后，局势动荡。国际慈善组织“救助儿童会”指，缅甸越来越多学校被军方和武装组织占用为基地，2021年发生了约190起学校遭暴力袭击事件，显著多于前一年的10起。