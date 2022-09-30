翁山淑枝与澳籍经济顾问违反国家机密法罪成 判监三年

（仰光综合电）缅甸军政府法庭裁决原国务资政翁山淑枝和澳大利亚籍经济顾问肖恩·特内尔违反国家机密法罪成，两人各被判三年监禁。澳洲外交部拒绝接受法院对特内尔的裁决，要求立即将他释放。

路透社引述匿名消息人士说，位于首都内比都的法院是于星期四（9月29日）判两人各三年有期徒刑，没有下令服劳役。

翁山淑枝和特内尔（Sean Turnell）都不认罪。翁山淑枝将提出上诉。

自去年政变以来，翁山淑枝就一直被拘留，被控至少18项罪名，包括煽动他人危害国家安全、违反国家机密法、贪污等罪名。星期四的判决已是翁山淑枝的第六项刑事判决，使她的刑期累计达23年。她今年晚些时候还将面对另外七项指控她腐败的判决。

据路透社报道，除了违反国家机密法，特内尔星期四也因违反移民法被判监三年，两个刑期同时服刑。

特内尔是澳洲麦考瑞大学的经济学教授，曾任翁山淑枝政府顾问。去年2月军方发动政变后，他与翁山淑枝一同被军方逮捕。

澳洲外交部长黄英贤周四发声明指澳洲反对缅甸法院对特内尔的裁决，并批评指特内尔是在一个不公开的法庭上受审，没有获得领事保护的权利。

她说：“在特内尔教授被缅甸军政权不公正拘留的逾19个月里，澳大利亚政府一直拒绝接受对他的指控。”她补充道，澳洲政府会继续争取他获释并返回澳洲。

特内尔的妻子哈锯（Ha Vu）说，她和家人对判决感到“心碎”，呼吁缅甸释放他，让他出境。她在面簿贴文说：“20多年来，肖恩一直是缅甸最大的支持者之一。请考虑现在就把他驱逐出境。”

76岁的特内尔去年被捕时，正巧在接受英国媒体电访。他当时告诉记者：“我现在被拘留了，也许被指控了什么，我不知道会是什么，当然可能是任何事情。”

特内尔被指控犯罪的具体细节一直没有被公布，不过缅甸国家电视台称他获得了“国家机密财务信息”，并曾试图逃离缅甸。