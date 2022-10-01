巫统一天连开三大会议 马料提财案后解散国会下月初举行大选

巫统总秘书阿末玛斯兰在最高理事会会议结束后发声明说，巫统议决在近期解散国会，要在今年内举行第15届大选。据马媒报道，除非临时出现大变数，否则预料国会在财案提呈数天后解散，11月初举行大选。

马来西亚巫统星期五一天连开三大会议后，决定近期解散国会，今年内举行全国大选。据消息人士，政府预料在10月提呈新财政预算案后解散国会，11月初举行大选。

巫统五巨头星期五（9月30日）下午在吉隆坡世界贸易中心的巫统总部开会，针对大选事宜进行讨论，准备将会议结果带到当晚举行的巫统最高理事会。巫统五巨头是党主席阿末扎希、署理主席莫哈末哈山，以及首相依斯迈沙比里、卡立诺丁和马兹尔这三位副主席。

五巨头开会之后，紧接着又召开了巫统政治局会议，晚上才举行最高理事会会议。

巫统总秘书阿末玛斯兰在最高理事会会议结束后深夜发声明说，巫统议决在近期解散国会，要在今年内举行第15届大选。基于这个决定，依斯迈将根据联邦宪法条款，向国家元首提呈有关解散国会的建议。

至于解散国会和大选的具体日期，卡立诺丁回答媒体询问时说，这取决于首相，巫统尊重首相的决定。

马国国会将于下星期一（10月3日）复会，下星期五提呈新财政预算案。有舆论认为，国会可能在预算提呈之后解散。

据《星洲日报》报道，除非临时出现大变数，否则预料国会在财政预算案提呈数天后解散，为大选做准备。此外，为了避开雨季，大选会以最快的速度进行，因此提名日可能落在10月，投票日则在11月初。

自从前首相纳吉上个月因SRC国际公司贪污案入狱后，以阿末扎希为首的巫统高层加大力度向依斯迈施压，要求尽早举行大选。虽然身为首相的依斯迈拥有解不解散国会的绝对权力，但他已表明会尊重五巨头的意愿。

一名不愿具名的国阵领袖也告诉《透视大马》，巫统最高理事会决定在10月的第二周解散国会，一个月后举行大选。他说，虽然在季候风期间举行大选将招致批评，但国阵已决定这么做。

“现任政府几乎是一个功能失调的联盟……所以，最好现在就结束这场游戏，让政府有明确的委托。”

马国气象局星期四发声明说，季候风交替期预计从下周一开始直至11月底。这期间会出现雷雨，多个地区可能发生水灾。有气候专家已指出，年底的季候风季节不适合举行大选。

阿末扎希：若遇水灾 看守首相仍有权处理应付

不过，阿末扎希星期五早上在面簿贴文，再次呼吁即刻举行大选。他说，就算遇上水灾，看守首相仍有权处理和应付水灾。

他还说，在野党深知一旦选举期间发生水灾，一切必须靠看守政府，它们就难以发挥，所以才极力阻止大选提前举行。

（记者是《联合早报》吉隆坡特派员）