坚持年底雨季大选 马国多个政党抨击巫统罔顾人民安危

（吉隆坡综合讯）马来西亚巫统要在今年举行大选的决定被其他主要政党抨击。在野的希望联盟（希盟）指巫统傲慢、不尊重国家元首，且为了权力而罔顾人民安危，坚持要在年底水灾高发期举行大选。目前和巫统一起执政的土著团结党也批评巫统“自以为比人民重要”。

不过，巫统主席阿末扎希仍坚称，巫统正是为了人民的利益才主张在今年内举行第15届全国大选，这样才能够组建更稳定、强大和高效的政府，全面协助国家及人民更好地应对各种问题，尤其是明年全球经济可能陷入衰退而产生的负面影响。

他星期六（10月1日）在面簿发文指出，巫统最高理事会星期五（9月30日）的决议是基于党领导层的共识、合作与团结，是对国家、人民和巫统非常重要的决议。

“自第14届全国大选以来，国家面对各种破坏和不稳定，因此第15届大选是我们复兴国家的最佳机会。”

巫统最高理事会星期五晚上开会后，总秘书阿末玛斯兰发声明说，巫统决定近期内解散国会和在今年内举行大选。首相依斯迈沙比里会根据联邦宪法条款，向国家元首提呈有关解散国会的建议。

也是巫统副主席的依斯迈星期六出席公开活动受媒体询问时，拒绝说明他会在什么时候觐见国家元首等详情，只说一切以巫统总秘书发出的文告为准。他还强调，近期内解散国会是巫统最高理事会的共同决定，且没有附带任何条件。

巫统元老、吉兰丹州话望生区国会议员拉沙里认为，巫统执意在雨季大选可能弄巧反拙，自食其果。“决定大选的日期不能只按自己的想法。水灾来袭，我们自己都要逃命，这种情况还能有大选吗？”

土团党副主席莫哈末拉兹也说，巫统最高理事会议决须在今年大选，说明巫统自认最大。“巫统不知道，人民才是最大、最重要。过去两年半人民活得很艰苦，我们首要的关注点应是改善人民的生活。”

希盟主要成员人民公正党的署理主席拉菲兹狠批巫统“死性不改”，为了本身利益而强迫人民涉水投票。他在网上发起“反对水灾期间举行第15届全国大选：拯救生命，而不是职位”连署运动；截至星期六上午11时，已有超过1万4000人签名响应。

拉菲兹在面簿发文说，尽管天气预报已警告会有大水灾，但巫统依然向首相施压要举行大选。

“我希望有一两个巫统领袖可以想想，水灾时人民的感受和难处，但我不抱希望，因为如果巫统会考虑人民的感受，就不会发生一马公司丑闻。”

陆兆福：巫统不尊重宪法及国家元首权力

希盟另一成员民主行动党的秘书长陆兆福发文告说，巫统最高理事会的决议表明大选须在未来三个月内举行，似乎是向国家元首开出条件，完全不尊重《联邦宪法》及国家元首在解散国会事宜上所拥有的权力。

他提醒巫统，它只有38个国会议员，在全马222个国会议席中只占17%，不能自以为还是国会最大党，可以恣意妄为。