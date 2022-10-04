依斯迈周四觐见马国元首 国会是否解散备受关注

（吉隆坡综合讯）据报道，马来西亚首相依斯迈沙比里本星期四（10月6日）将觐见国家元首，国会是否随即解散为大选铺路备受关注。

马国主要政党巫统的高层上周议决推动在今年内举行大选之后，依斯迈什么时候觐见元首苏丹阿都拉，要求解散国会举行大选成了焦点，坊间传言满天飞。之前就盛传依斯迈星期一（10月3日）要觐见元首，但国家王宫当天证实没有这个安排。

不过《星洲日报》同日引述消息人士报道，依斯迈已开始为解散国会做准备，星期四将觐见元首，以了解元首的看法。

《星报》则报道，星期四只是首相与元首的每周例行会面，不一定和大选直接相关。

该报道引述消息人士说，一般上内阁会议在星期三举行，依斯迈则在星期二或星期三上午先会见元首。不过，由于目前国会下议院正在开会，所以本星期三的内阁会议改到星期五，首相和元首的会面也就延至星期四。

新预算案提呈计划不变

国会下议院星期一复会，预定到11月29日结束，共32天，重点是政府定本星期五向国会提呈2023年度财政预算案，但更大的关注点是，国会是否会在新财案提呈后解散，准备举行大选。

消息人士告诉《星报》，相信依斯迈周四将向元首报告有关隔天提呈预算案的事，但“不确定首相是否会提出解散国会的问题。这取决于首相。”

社交媒体上则流传政府可能不会按计划提呈预算案的说法。对此，依斯迈星期天晚间出席国会复会前的执政党例行准备会议后强调，政府会按计划提呈预算案。他还说，新预算案将获得国会议员支持而顺利通过。

负责国会及法律事务的首相署部长旺朱乃迪星期一也说，政府提呈新财案的计划不变。

“我们星期天晚上开了会，我是最后一个与首相依斯迈在一起的人。据我所知，财政预算案一定会在星期五提呈给国会。但如果下来有什么改变，我就不知道了。”

这是马国国会今年最后一次开会，也很可能是现任下议院的最后一次会议。

巫统召开“特别见面会” 区代表周二料谈筹备大选

另一方面，巫统星期二将在总部召开“党主席与首相特别见面会”，召集全国191个区部代表出席，预料重点是讨论大选筹备工作。

巫统总秘书阿末马斯兰上周末宣布，巫统主席阿末扎希以及首相与巫统副主席依斯迈将是大会主宾，巫统各级领袖、巫青团、妇女组及女巫青团的764名代表将出席会议。

巫统一地方领袖透露，邀请函没说明会议的议程，但他相信与大选有关。“这必然关系大选，否则巫统总部为什么要召开特别会议。”