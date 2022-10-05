举办“党主席与首相特别见面会” 巫统召集近千名代表 全面备战大选

马来西亚执政党巫统星期二召集全国区部代表出席“党主席与首相特别见面会”，全面启动大选工作。

虽然面对各方批评，党主席阿末扎希坚持大选必须在今年内举行，并指巫统已研究气象局的报告，相信选举可在水灾前举行。

巫统191个区部的近千名主席和代表，星期二（10月4日）下午在位于吉隆坡世界贸易中心的巫统总部出席了“党主席与首相特别见面会”。

首相依斯迈沙比里和阿末扎希是会议的主宾。其他巫统领袖如署理主席莫哈末哈山、总秘书阿末马斯兰，以及国防部高级部长希山慕丁等人也到场与会。

这场闭门会议进行了约一个半小时。阿末扎希之后召开记者会说，这是全国大选前，巫统各级领袖的最后一次会议。他在会议上指示所有基层全力备战大选，无论在国会选区或州选区都要做好准备。

下周一开始讨论候选人人选

阿末扎希说，巫统各州联委会也必须从下星期一（10月10日）起，向巫统五巨头推荐候选人。“我们将在下星期一开始进行有关候选人的讨论和谈判。”

他列出成为巫统候选人的三大条件，那就是“被接受”“有胜算”和“受欢迎”。阿末扎希强调，巫统不会根据派系来选人，任何人只要符合三大条件，都有资格成为候选人。

近来，马国舆论传出依斯迈将在本周觐见国家元首，提呈解散国会的建议，并可能在财政预算案提呈几天后解散国会。

阿末扎希说，他没有听说这些消息，重申何时解散国会是首相的权力。询及巫统是否给依斯迈设下觐见国家元首的期限，他说：“如果你问我的话，最好昨天就见了。”

此前，马国气象局发声明说，季候风交替期预计从本周开始，直至11月底，期间多个地区可能发生水灾。不少人因此批评，巫统急于在水灾期间举行大选，可能造成危险及更庞大的选举开支。

阿末扎希强调，今年内举行大选是巫统最高理事会在9月30日做出的决定。他说：“我们已研究气象局总监的报告，大选应该会在水灾之前举行。”

沙巴州一名区部代表告诉《联合早报》，依斯迈没有在会议上说明何时大选。“但党领导指示我们展开相关工作，并给我们派发竞选手册，相信大选很快就会举行。”

另一方面，阿末扎希也在记者会上呼吁伊斯兰党尽快表明立场，在巫统和前首相慕尤丁领导的国民联盟之间二选一，作为下届大选的合作对象。

他说，伊党如果要与巫统合作，首要条件是必须切断与国盟的关系，否则巫统将在下届大选单打独斗。

巫统是国阵的最大政党。阿末扎希透露，目前有七个新政党有意加入国阵或成为“国阵之友”，巫统最高理事会将商讨此事。他也说，沙巴人民联盟已表明，将在下届大选支持国阵候选人。