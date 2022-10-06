马国社媒传国会明天解散 财长：将按计划周五提预算案

马国首相依斯迈沙比里将于今天（星期四）觐见国家元首苏丹阿都拉，并强调那只是每周内阁会议前的例行觐见。社交媒体随即盛传依斯迈觐见元首后隔天就会宣布解散国会，因此政府不会提呈2023年度财政预算案。

（吉隆坡综合讯）马来西亚社交媒体盛传国会将在星期五（10月7日）解散，一些政府官员已经接获清空办公室的指示。但财政部长东姑扎夫鲁指政府将按计划在当天提呈2023年度财政预算案。

首相依斯迈沙比里星期二（10月4日）证实将于星期四（10月6日）觐见国家元首苏丹阿都拉，并强调那只是每周内阁会议前的例行觐见。不过，社交媒体随即盛传依斯迈星期四觐见元首后，隔天就会宣布解散国会。

政府官员告诉《马来西亚前锋报》，一些部门星期二下午接获清空办公室的指示。“部门高级机要秘书指示我们清空办公室并清理物件。”但也有其他部门官员反映未获指示，如常办公。

马国在大选或政权更迭前，官员奉命收拾房间，为下一任政府的官员腾出空间是很常见的。

社交媒体盛传国会将在星期五解散，因此政府不会提呈2023年度财政预算案。但财政部长东姑扎夫鲁否认这个说法。他说，财政部仍在努力草拟预算案，并将在星期五按计划提呈国会。

财长扎夫鲁：财政部如常准备预算案

扎夫鲁星期二深夜在面簿图文并茂指出，财政部为星期五提呈新财案的准备工作如常展开，没有受任何影响。他说，财政部团队当晚仍努力准备预算案。

马国国会随时解散之际，社交媒体盛传一批国会议员致函国家元首，表明撤回对首相的支持。国家王宫表示绝无此事。

国家王宫总管阿末法迪星期三回应《每日新闻》询问时说，这都是假新闻。“如果他们（国会议员）想撤回（对首相）支持，信函必须提呈给议长，而不是国家王宫。”

将废除海外选民投票限制

此外，主管国会及法律事务的首相署部长旺朱乃迪星期二在国会答询时说，政府在第15届全国大选将废除海外选民的一些投票限制，让所有旅居国外的马国选民都能邮寄选票。

上届大选，只有在过去五年内长期住在国外或返回马国少于30天的马国选民，才能申请邮寄选票。旅居泰国南部那拉提瓦、北大年、也拉、宋卡和沙敦等五府、新加坡、文莱和加里曼丹的马国选民，一律不准申请邮寄选票，必须返回马国投票。如今，这些限制都废除了。

旺朱乃迪透露，来届大选的投票时间将延长一小时，让选民有更多时间投票。“西马从上午8时到下午6时，沙巴和砂拉越从上午7时30分到下午5时30分。”

他指出，由于18岁以上的选民可以投票并自动登记为选民，投票中心的数量也将增加。选委会早前透露，来届大选将设有9560个投票站，上届大选只有9010个。

反对党希盟主席安华星期三（10月5日）在国会召开记者会重申，如果政府近期解散国会，希盟执政的槟城、雪兰莪与森美兰等三州议会将不会同步解散。

他说，这三州将在年底水灾过后才解散州议会并举行州选举，因为比起选举，水灾对民众的影响更大。“所有政党高层都想关注水灾，只有一小撮人更关注法庭案和选举。”

加上希盟执政的三州，至今已表明不会在今年解散州议会的州属已达十个。这意味着如果国会今年解散，与国会选举同步举行州选举的只有巫统执政的玻璃市、霹雳与彭亨。