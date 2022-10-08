泰警察总长：干案前没吸毒 托儿所枪杀案凶手或因经济家庭压力行凶

（曼谷综合电）泰国乌泰沙旺镇托儿所凶杀案枪手，长期以来有吸毒、失业、缺钱和家庭等一堆的问题，也有毒品的法庭案件在身，相信他是在巨大心理压力下行凶。

但泰国警察总长丹龙沙星期五（10月7日）说，初步检验报告显示凶手行凶前没有吸毒，大开杀戒可能同个人经济和家庭问题导致的压力过大有关。

在场的目击者基迪萨说，凶手行凶后冷静走出托儿所，就像是平日走路一般。

凶手母亲对民族电视台说，“我不清楚（他为何杀人），他承受巨大的压力。”她说，他背负巨额债务，并有吸食毒品的恶习。

34岁的凶手是前泰国警员潘亚，他星期四中午持着刀枪，闯入农磨兰普府乌泰沙旺镇一家托儿所杀人，随即回到家里杀死妻儿后吞枪自尽。包括凶手和他的妻儿在内共38人死亡，其中24人为两岁至五岁的儿童；另有至少10人受伤，其中六人伤势严重。

悲痛欲绝的家属星期五到事发现场哀悼，他们在托儿所大门台阶上摆放鲜花，一些人低头祈祷，一些人拥抱安慰。

40岁的素威蒙获悉托儿所出事后第一时间赶到现场，“我到的时候，看到托儿所前有两具尸体，我就知道我看顾的侄儿没了”。

第一时间抵达现场的紧急救援人员说，场面令人异常痛心，孩童横尸托儿所内，这是个“没人想看到的景象”。一名救援人员说：“我们看惯许多遗体，这些我们都经历过，但这起事件最令人痛心，他们都是正在午睡的孩子。”

当地警方说，绝大部分孩童是被砍死，成人则是被枪杀。

救援人员披露的照片显示，一个个小小的身躯摆在被子上，有一名男童身穿曼联球衣，躺在铺着小熊维尼床单的床上，房间周围以卡通动物布置。

泰国首相巴育星期五到出事地点慰问受害者家人，并下令全国下半旗以示哀悼。泰国警察总长丹龙沙说，泰王哇集拉隆功将为所有受害者家属和伤者提供协助。泰王也到当地探访受害者家属。

许多民众在社交媒体留言表示震惊和痛心。一名推特用户发推文说：“死的不是小天使，而是活生生的人。”

联合国儿童基金会星期四发表声明，谴责针对儿童的任何形式暴力行为。英国、美国和澳大利亚等国领导人也通过驻泰国大使馆或社交媒体向受害者家属表示深切哀悼。

《民族报》报道，凶手曾向上司坦承，自己从中学开始吸毒，今年1月因为被发现藏有冰毒而被停职。

《曼谷邮报》引述第四府警区发言人拜桑的话报道，凶手被解职后可能怀恨在心，他选择杀害孩子可能是因为小孩脆弱、最易下手。

另一男子疑模仿犯案被捕

这起悲剧再次引发泰国人对枪支、毒品、心理健康和安全部队责任的争论。

泰国反对党领袖威罗在推特写道：“这些大规模枪击事件反映了军方和警队的一些问题，包括心理健康和管理问题。如果这些问题没有得到解决，人们的生命会受到这些手持武器的人威胁。”

泰国兰实大学犯罪学和司法管理学院院长吉沙那蓬建议，教育公众如何在大规模枪击事件中求生存，“枪击事件对泰国社会来说已不再陌生”。他还提议当局限制因暴力问题被解雇的警察和军官持有武器。

另据《曼谷邮报》报道，泰南洛坤府星期五有人疑似模仿犯案。泰国警方中央调查局局长集拉朴说，一名34岁男子吸食毒品后，携枪闯入一所学校，试图绑架自己的七岁孩子。警方接获投报后及时赶到逮捕男子。警方从他身上搜出毒品、一把手枪、一把来福枪和65颗子弹。