马首相没按党意解散国会 传巫统领导层要求部长预算案提呈前辞职 巫统驳斥是假消息

（吉隆坡综合讯）马来西亚近日盛传首相依斯迈沙比里会在星期五（10月7日）中午宣布解散国会，如今传言没有成真，网上流传一份“巫统文告”，指由于也是巫统副主席的依斯迈没有根据党意建议国家元首解散国会，巫统高层要求巫统籍部长在财政预算案提呈前辞职，并撤回对依斯迈的支持。

不过，巫统总秘书阿末马斯兰已驳斥此事，表明有关“巫统文告”是假文告和假消息，是有心人企图离间巫统领袖的手段。

他星期四（10月6日）晚上发推文说：“越来越多假消息传来传去……我们是历史悠久的政党，历经各种艰难挑战，不会因为这种愚蠢行为（挑拨）而分裂。”

依斯迈星期四入宫觐见国家元首，但未如预期般向元首建议解散国会。国家王宫当天在面簿贴文说，元首召见依斯迈只是内阁会议前的例常会议，就政府事务进行讨论和交换意见。

根据当晚在网上流传署名阿末马斯兰的文告，巫统最高领导层对依斯迈没有向元首建议解散国会非常失望，并“要求依斯迈内阁的巫统部长，最迟须在2023年财案提呈前辞职及撤回对依斯迈政府的支持”，还警告不遵从党最高领导层决定的人，会交由巫统纪律局处置。

尽管阿末马斯兰否认发出这份文告，但他认为，有12名国民联盟部长致函国家元首，表明不同意在今年内大选，显示现任政府的合法性已经减弱，依斯迈已失去这12名部长的信任。

也是柔佛州笨珍区国会议员的他，星期五在巫统笨珍区部为女青年团代表大会主持开幕前召开记者会说：“他们（12名部长）应在内阁会议中讨论及解决分歧，而不是对外宣布。这显示国盟政府的合法性越来越低，如果以前是100%，现在只剩60%。”

对此，国盟及土著团结党总秘书韩沙再努丁回应说，国盟只是反对今年解散国会，不代表撤回对依斯迈的支持。

在野的民主行动党国会领袖倪可敏则批评巫统，因内斗而把庄严的解散国会变成闹剧，让民众、媒体和投资者无所适从。

马元首允准撤销三选区紧急状态

也是霹雳州安顺区国会议员的他发声明指出，所有人都知道年底季候风和水灾时期不适合大选，但巫统主席阿末扎希一意孤行，首相也被牵着鼻子走。“两人一唱一和演双簧，害得全马媒体跟着团团转，这些自私的政客还乐此不疲，证明国阵正是国家政治不稳定的罪魁祸首。”

另一方面，马国元首苏丹阿都拉星期四允准撤销三个选区的紧急状态，即沙巴三脚石国会选区、霹雳宜力国会选区及沙巴布加雅州选区，意味着这三地已能举行选举。

这三个选区的原任议员都不幸在2020年病逝；当时冠病疫情严重，元首对三个选区颁布紧急状态令，避免在疫情期间补选。如今解除紧急状态，相信是为了配合随时可能举行的全国大选。