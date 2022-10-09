泰国托儿所屠杀案 30多名受害者举行葬礼 数百亲友民众哀痛送别

（曼谷综合讯）泰国东北部的乌泰沙旺镇发生了托儿所屠杀案之后，30多名受害者的葬礼开始分三天举行。

葬礼从星期六（10月8日）开始，分别在多座寺庙举行。第一天，数百人聚集在各寺庙为遇害者送别，除了死者的亲友，也有不相识的民众。

遇害者有20多人是托儿所两岁到五岁的幼童。在其中一座寺庙里，庭院摆放着一个个小小的棺木，上面放着孩子喜爱的玩具，甚至是半满的奶瓶。

出席葬礼的人，有的静静听着僧侣诵经祷告，有的难掩悲伤嚎啕大哭。

在事发的托儿所外头，也有很多民众送来的鲜花和玩具。

泰王哇集拉隆功与王后星期五晚间前往医院探访幸存者和受害者家属。他说：“我来这里是为了给予你们支持。我为所发生的事感到非常难过。我对你们的悲痛感同身受。”

政府发言人星期六说，首相巴育非常关切悲剧发生后社区所承受的创伤。“首相呼吁人们互相扶持，共同渡过此次的难关。”

三岁男童中两枪奇迹生还

这起震惊泰国的惨案发生在星期四（10月6日）中午。34岁的前警员潘亚持着刀枪，闯入农磨兰普府乌泰沙旺镇的一家托儿所，见人就杀，跟着回家杀死妻儿，再吞枪自尽。凶手共杀了36人，包括24名儿童。根据警方，大多数的小孩都是被弯刀砍死，成人则被枪杀。

另有10人在这起事件中受伤。当局透露，伤者有五名是小孩，多数还在医院留医。其中一名三岁男童的头部受刀伤，还中了两枪。

英国天空新闻报道，这名奇迹生还的男童名叫苏梅。他的母亲在医院受访说，医生已经从儿子的脑部取出两枚子弹。

她愧疚地说，当天早上儿子原本不愿去托儿所，但她坚持送他去，万万想不到孩子在托儿所的安全会受到威胁。

泰国媒体则报道，另有两名三岁儿童逃过一劫，包括唯一没遭到攻击的女童艾米。她事发时在靠墙的位置睡觉，还盖着毯子，相信因此没有被凶徒发现。

凶手在开车逃离途中，撞上男童米克家人驾驶的电单车，造成他的母亲身亡。凶手还下车刺伤米克和他的祖母，两人后来送院救治。米克目前情况稳定。

另一方面，凶手的遗体已经在隔邻的乌隆他尼府火化。

泰国电视台星期六直播了火化仪式。画面上出现一名脸部被遮蔽的妇女，据报道是凶手的母亲。她站在白色的棺木前说：“希望你来生投胎做一个好人，不要做邪恶的人。”

对于凶手的干案动机，警方说，他长期面对吸毒、失业、欠债和家庭等问题，还因为涉毒而停职和被控，相信他是精神压力过大而失控。根据验尸报告，没有发现凶手死亡前曾吸毒的证据。