昨午再觐见元首 传依斯迈最快今天宣布解散国会

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相依斯迈沙比里星期天（10月9日）下午出乎意料地觐见国家元首苏丹阿都拉，传是要求同意解散国会。另有消息指，依斯迈最快星期一（10日）会宣布解散国会。

《新海峡时报》报道，马国各个媒体星期天把注意力放在于吉隆坡世界贸易中心举行的回教先知穆罕默德诞辰庆典，因此依斯迈当天下午觐见阿都拉时没有引起注意。依斯迈与阿都拉星期天上午都出席了庆典，但依斯迈在庆典结束后低调前往国家王宫。

据了解，依斯迈要求阿都拉同意解散国会，有消息说“国会最快星期一解散。”

自由今日大马报道，政府消息指星期一将有宣布，但暂时不能透露详情。消息人士说，政府数个小时后可能向媒体发出采访邀请。另一名依斯迈身边的消息人士透露，宣布或跟解散国会有关，但他无法证实依斯迈星期天是否觐见了元首。

马华消息人士星期六（8日）则透露，国会可能在星期一或星期二解散。消息指出，马华内部已经开会讨论国会解散的可能性，并认为最大可能是星期二中午12时、即国会下议院问答环节后解散。

马国媒体星期天向马华总会长魏家祥核实这项消息，他不愿证实但还是说：“我想，你闭上眼睛再张开，就是大选时候了，很快……。”

巫统最高理事会 今晚召开特别会议

巫统最高理事会星期一晚间将召开特别会议，预料将讨论解散国会和全国大选事务。巫统宣传主任沙里尔韩丹星期天晚上向《东方日报》证实，星期一晚将召开最高理事特别会议，但他拒绝透露会议议程。

巫统最近一次是在9月30日召开最高理事会议，当时会议决定年内举行大选，并由依斯迈向元首建议解散国会日期。

依斯迈星期天出席回教先知诞辰庆典后被媒体追问，不过他拒绝证实或否认各种解散国会的猜测。他指出，这些猜测将影响马国经济复苏，要各方耐心等待官方宣布。

阿都拉星期天在同一庆典致词时，提醒民众必须为11月底可能发生的严重水灾做准备。“马国气象局预测，11月底开始全国各地可能面临持续暴雨和大面积水灾。”

马国气象局星期天发文告指出，目前的拉尼娜现象将持续至11月，马国各地在傍晚或深夜可能会有狂风暴雨，雨量也将比平常更多。