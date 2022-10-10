马来西亚大选五大看点

马来西亚首相依斯迈沙比里星期一（10月10日）宣布解散国会，第15届全国大选脚步临近。

2018年希盟执政以来，马国政局纷乱，三年内更换三任首相，国会议员频繁跳槽，政治联盟结了又散。在纷纷扰扰中，马国来届大选，有哪五大看点？

巫统分裂导致马来票分散？

巫统已分裂成“官司派”和“官职派”，支持党主席阿末扎希的“官司派”如愿迫使依斯迈在今年解散国会，占得上风。接下来阿末扎希会否进一步打压“官职派”领袖，直接影响巫统能否在大选时团结一致。

10月10日下午3时，马国民众通过电视直播收看依斯迈宣布解散国会。（路透社）

如果巫统的分裂扩大，支持者也会跟着分化，这对可能受到土著团结党和伊斯兰党联手攻击的巫统选情不利。

不过，在野阵营如果也不团结，同样会受到马来票分散的影响。2018年大选后的几场补选和州选数据说明，如果在野各党团结，他们在一些选区的得票总和是可以超过国阵的。

纳吉入狱有何影响？

前首相纳吉因贪腐案而坐牢，无法参加来临大选，捍卫他的彭亨州北根区国会议席。但纳吉在彭亨地方实力仍然雄厚，即便受困铁窗也不表示人走茶凉。

纳吉支持者身穿有Bossku（意为“老板”）字样的T恤衫为他声援。（法新社）

一般相信，巫统会派一名代理人代表纳吉在北根国会选区上阵，而盛传最可能的人选是他的长子莫哈末尼查。如果国阵和巫统大胜，并且为纳吉争取到特赦，这名代理人就能辞职，制造补选让纳吉重返国会，甚至是再当首相。

因此，来届大选彭亨州整体的选情，以及代表纳吉上阵的候选人能否大胜，都可以看出纳吉坐牢是否真的会影响巫统的支持率。

在野阵营如何迎战？马哈迪与希盟能再创辉煌？

2020年喜来登事件导致希盟政府倒台后，前首相马哈迪和希盟主要领袖，特别是人民公正党主席安华的声望每况愈下。

马哈迪和安华在反目20年后再次合作，尽管赢得胜利，但最后还是因为要不要交棒给安华，导致合作破裂。因此，来届大选即便在野阵营能再次整合，它的稳定性也会备受质疑，选民对它的信心早已大打折扣。

1993年巫统大会上，马哈迪（右三）与安华（左三）担任巫统副总统。（档案照）

如今各方关注的是，在野阵营会否合作，或以怎样的形式合作对抗国阵？在野阵营的首相人选会是谁？除了马哈迪和安华，还有其他人选吗？

按目前形势，国阵、希盟和国盟三足鼎立。一般认为，没有任何政党或联盟能单独赢得过半议席执政，因此这三股势力很可能会在选后再寻求合作或结盟，以组织政府。

投票率能否保持？

2018年大选的投票率是82.32%，有超过1200万选民投票，很多选民特地从海外返马投票。上一届大选能推翻执政60多年的国阵，高投票率及大量马来选民投反对票是主要因素。

当时选民对希盟寄予厚望，然而希盟上台后，人民的日子并没有预期般更好。这几年“政治青蛙”令政局动荡，反而出现更多政治乱象。

巫统败选后不断鼓吹马来人大团结，引起马来人焦虑，让一部分人开始怀念国阵和巫统。而以华族选民为代表的非马来选民，普遍上对希盟大失所望，不少甚至萌生放弃的念头，不打算投票。

根据历届大选的经验，若投票率偏低，对原本的执政阵营有利。若参考2020年喜来登事件后的几场州选来看，来届大选投票率可能介于60%到70%。

不顾通货膨胀和水灾坚持大选，会否影响选情？

首相依斯迈今年6月曾以物价高涨为由，表明在通胀受抑制之前不宜大选。在解散国会前，依斯迈政府提呈了马国历来最庞大的财政预算案，总值3723亿令吉（约1144亿新元）。

这一份预算案惠及各阶层群体，尤其瞄准中低收入者。依斯迈在大派“糖果”后才大选，是否能让选民“感觉良好”，进而支持国阵，有待观察。

此外，巫统不顾年底可能发生大水灾，坚持要在今年内大选可能引发民怨。国阵在竞选期间如何安抚选民，尤其是水灾高危区，会是这次大选的焦点之一。