97岁马哈迪宣布再竞选浮罗交怡国席

我如果身体健康，可以正常工作。如果有人要求我担任首相，我就只好参加选举了。 ——马国前首相马哈迪

（布城综合讯）马来西亚反对党祖国斗士党主席及前首相马哈迪宣布，他将在第15届全国大选再次竞选吉打浮罗交怡区国会议员。

97岁的马哈迪也是马来右派政治组织祖国行动阵线（GTA，简称“祖阵”）的临时主席。他星期二（10月11日）上午与祖阵成员开会后，于记者会上说，他决定再次出战浮罗交怡国会选区。他说：“我竞选不是为了出任下任首相，而是要成为人民代表。”

他透露，祖阵至今尚未决定首相人选。“（首相）这个职位我们尚未决定，因为我们唯有赢得大选，首相人选才有意义。如果我们输了，它（首相人选）就无关紧要了。”

不过，马哈迪在台湾TVBS新闻台星期二播出的访问中，没有排除他第三度出任首相的可能性。

TVBS今年9月底访问马哈迪时，他说：“我如果身体健康，可以正常工作。如果有人要求我担任首相，我就只好参加选举了。”

马哈迪在星期二的记者会上也说，祖阵正寻求与其他政党结盟合作对抗巫统，其中包括国盟或希盟。“我们愿意与其他政党合作，从巫统手中拯救国家。”

至于是否愿意与反对党领袖安华合作，马哈迪说，这个问题该问安华。“问题是，他（安华）愿意与我合作吗？问题是，他不想与我合作。我是个非常好的人……”

曾为巫统一员的马哈迪也警告，若巫统在第15届全国大选中获胜，第一件事将是申请特赦前首相纳吉，以及撤销所有对巫统主席阿末扎希等巫统领袖的提控。“如果他们赢得选举组成政府，这会是他们的首要目标，而不是人民的福祉。”