泰国托儿所屠杀案凶手干案前曾滥杀数人 警方接投报称“人力不足”

（曼谷综合电）泰国农磨兰普府托儿所屠杀案枪手行凶当天，除了在托儿所大开杀戒外，也在其他地点滥杀好些人。在他展开长达三小时的疯狂杀戮时，有人报警求救，但警方反应迟缓，还说“警力不足”。行凶前好几晚，他在自家后院练枪，但邻里没人向警方告发。

34岁的凶手潘亚是一名前警员，家在农磨兰普府塔乌泰村。村民受访时说，案发前一连好几晚，听到潘亚在后院里开枪。女邻居普万说：“我们要如何向警方告发他？他以前就是警察。”

潘亚在塔乌泰村长大，后来考上曼谷一所大学，修读法律。之后加入警察部队，曾驻曼谷一些富人社区。2020年，他回返家乡，当时离婚不久的他与一名酒吧女子同居，对方带着一个儿子。

媒体拼凑出案发经过

今年1月，潘亚被发现藏有冰毒，遭警队革职。同事说，他性子火爆，常跟人打架；邻居说他出门时，常把女友母子锁在家中。邻村一名副村长透露，2020年听闻一名军人射杀了29人，潘亚竟然称好，还说换作是他会杀更多人。

路透社通过访问凶手的邻居、目击者以及查案人员，拼凑出10月6日案发经过。当天，潘亚先是出庭面对藏毒指控，返家后发现女友带着儿子离家。中午时分，他开了卡车出门，在拐弯处撞上一辆电单车，目击者说他摇下车窗向骑士开枪。接着他来到十字路口撞上一组人，他拿着镰刀下车见人就砍，有三人遭砍死多人受伤。他接着开车到托儿所，在前院开枪砍人，多人遇害。

托儿所职员赶紧报警求救，但警方却说他们在别处忙着。潘亚朝托儿所大门开枪，将门踢开；随后20分钟内，他从一个房间到另一个房间，残酷射杀教师，砍杀小孩。一名女教师是潘亚的儿时玩伴，尽管她苦苦哀求，也没能逃过劫数。

目击者说，潘亚随后冷静地持刀走出托儿所，开车离开。回到居住区时，一名邻居上前质问潘亚在干什么，他爆了一句粗口后，枪杀了对方和另一人。

邻居素万目睹这一切，赶紧和两名幼子躲在家中，并发手机简讯向家婆求助。素万受访时出示手机记录，显示她曾多次拨电报警，但警方称警力不够，必须等突击队员到来。

素万说，到了下午3时左右，潘亚放火烧卡车，枪杀女友母子，然后开枪自尽。

泰国收紧枪支管制条例

泰国首相巴育星期三（10月12日）宣布收紧枪支管制条例。往后申请拥枪准证须先接受心理健康检测，现有合法持枪者则须定期接受同类检测，若被发现精神状态有问题或被认为对社会构成威胁，持枪准证将被吊销。

内政部长阿努蓬说，政府将提出议案要求无证非法持有枪械者自动缴械。

国家警察总署署长丹荣萨透露，警方与内政部将联手执行一项枪支管制检查行动，向被投诉持有枪支、行为不端的警察和公务员召回枪支。

巴育星期二在内阁会议上指出，毒品也是引发托儿所屠杀案的因素之一。他将成立新的肃毒委员会，并亲自坐镇，召集相关部长和国家机构主管，携手展开禁毒措施，提升扫毒效率。