不理会有无竞选资格 巫统北根提名纳吉为潜在候选人

虽然纳吉正在狱中服刑，但巫统北根区部仍决定将纳吉列为五名潜在候选人之一，并指如果纳吉获得特赦，任何人被选中上阵北根国席，之后须将议席归还纳吉。巫统主席阿末扎希料不会冒险提名纳吉。

巫统彭亨州北根区部提名前首相纳吉为第15届大选的潜在候选人之一，并扬言无论最终由谁上阵，都必须在纳吉获得特赦后让出议席。不过，纳吉是否仍具竞选资格存在争议，巫统主席阿末扎希料不会冒险提名纳吉。

《马来西亚前锋报》星期四（10月13日）引述巫统北根区部主席赞里蓝利说，虽然纳吉正在狱中服刑，但他们仍决定将纳吉列为北根国会选区的五名潜在候选人之一。

赞里蓝利没有透露其他四名潜在候选人的身份，但说：“如果纳吉获得特赦，任何人被选中上阵北根国席，之后须将议席归还纳吉。”

舆论此前传出，纳吉的长子莫哈末尼查或女儿诺雅娜可能代父守土。但赞里蓝利透露，纳吉的孩子不在潜在候选人的名单中。“就算纳吉失去参选资格，我们也没打算委派他的孩子上阵北根。”

不过莫哈末尼查作为北根巫青团长，仍是四个州选区的潜在候选人。

纳吉是在8月23日SRC国际公司贪污案的终极上诉失败后，入狱服刑12年。他已向国家元首申请特赦，并向联邦法院申请对案件进行司法检讨。虽然在结果出炉前，纳吉仍可保留北根国会议员的身份，但他是否能在大选中上阵仍是未知数。

马国拉曼大学新闻与政治系学者刘惟诚告诉《联合早报》，法律没有明文规定正在等待特赦结果的人士是否能竞选。“这是灰色地带，在特赦申请没有结果前，争议料持续。”

监狱局不允许纳吉服刑期间外出竞选

纳吉的代表律师沙菲宜日前要求法庭，厘清纳吉是否能在大选上阵。不过，马国监狱局总监诺丁已说明，监狱局不允许纳吉在服刑期间外出竞选。

刘惟诚指出，巫统区部提名纳吉，除了表达效忠，也显示他们有信心纳吉最终可获特赦。但纳吉上阵的风险高，因为提名可能遭选举委员会拒绝。如果纳吉的特赦或司法检讨申请被驳回，巫统也将因此丢失一个议席。

学者：巫统更倾向提名“代理人”上阵再让位

刘惟诚说：“没有迹象显示阿末扎希会冒这个险。巫统应该更倾向于提名一个‘代理人’上阵，当王宫特赦纳吉后，再把席位归还给他。”

马国双威大学政治学者黄进发也认为，纳吉入狱可获得的同情分已大减。“选民对巫统施压在雨季举行大选感到不满，如果巫统再利用纳吉课题，恐怕会弄巧反拙。”

马国有过制造补选，以让议席转手的先例。希望联盟在2018年大选胜出后，安华获元首特赦出狱。当时，希盟森美兰州波德申的国会议员辞职，通过制造补选让安华担任国会议员。

刘惟诚说，巫统完美复制了公正党在2018年的桥段。“不同的是，当年安华确实获得特赦，但纳吉的特赦至今没有下文，而巫统在下届大选的表现也是未知数。”

对于北根区部提名纳吉为潜在候选人，公正党主席安华受询时嘲讽说：“我想应该要有人送他们一本联邦宪法。”