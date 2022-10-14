指马哈迪处理上疏忽 马国称要再索白礁主权

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府接纳白礁主权案法律审查特别委员会的建议，决定继续在联合国国际法院采取行动，声索白礁主权。就在马国即将举行全国大选之际，特委会进一步点名加入反对党阵营的前首相马哈迪在处理这个课题时有所疏忽。

马国政府去年10月成立特委会，负责审查关于白礁、中岩礁和南礁主权案的法律问题，以探讨提出司法复核。特委会于10月7日将报告提呈给内阁。

看守首相依斯迈沙比里星期四（10月13日）发文告说，特委会经调查后认为，前首相马哈迪可能出于疏忽和失误，导致马国错失机会，为2008年国际法庭把白礁岛主权判给新加坡一事提出司法复核。“马哈迪也在2018年6月11日决定，不再继续提出复核和司法诠释的申请。”

依斯迈说，内阁听取了特委会的汇报和建议后，决定继续在联合国国际法院采取行动。

马国和新加坡是在2003年同意将白礁及附近的中岩礁和南礁主权争端交由海牙国际法庭审理。2008年，国际法庭将白礁主权判给了新加坡，中岩礁则归马国。法庭没有将南礁判给任何一个国家。

2017年7月，马国单方面提出申请，要求国际法庭解释2008年的判决。不过，希望联盟在2018年赢得大选后不久，重新任相的马哈迪宣布，马国接受国际法庭2008年的裁决。国际法庭翌日宣布撤销案件。

另一方面，马国内阁也于9月30日听取了负责调查前总检察长汤米托马斯回忆录——《我的故事:荒野中的正义》特委会的汇报。依斯迈说，内阁同意解密这份报告。

汤米托马斯在回忆录中揭露了许多希望联盟执政时期的内幕，包括涉嫌滥权委任法官、政治干预司法等。马国政府去年10月成立特委会展开调查。