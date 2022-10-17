泰国多地水患加剧 巴育宣布拨8亿多元救灾

（曼谷综合讯）泰国周末再经受强降雨，多个地区的水灾加剧。首相巴育宣布230亿泰铢（约8亿5800万新元）援助配套，帮助近期受水灾影响的灾民。

自10月9日起，泰国大部分地区迎来了季节性强降雨，全国多个地区遭遇大水灾，东北地区的灾情尤为严重。

泰国《国民报》星期天（10月16日）引述政府副发言人拉查达说，首相巴育在刚刚过去的内阁会议上下令，有关单位加速给全国水灾灾民提供援助。

巴育也宣布，政府将从2023财政年的预算中，拨230亿泰铢推出水灾援助配套。但他说，这只是初步预算，在各有关单位提呈水灾损失报告以前，政府仍无法确定水灾援助配套的总开支。

普吉岛发生严重水灾 部分路段交通瘫痪

根据泰国防灾减灾部通报，暴雨已导致泰国29个府遭洪水侵袭，超过32万6000户家庭受影响。在东北部乌汶府，上千个村庄遭大水淹没，近2万人被送往85个临时避难所安身。

泰国气象部门上星期五（14日）发布警告，在越南中部登陆的热带风暴“桑卡”，将再给包括大曼谷地区在内的泰国东北部、东部和中部地区带来强降雨。气象部门呼吁民众做好准备应付突发水患和山体滑坡事故。

据《曼谷邮报》报道，持续两天暴雨后，普吉岛多处星期天也发生严重水灾。

普吉岛省长纳荣说，各区的水灾情况不同，有些地方水高齐膝，有的地区水深及腰。他已指示防灾中心和地方机构调动人力和设备帮助灾民。

由于一些路段无法通车，造成交通瘫痪。普吉岛机场已发出通告，要求乘客提前三四个小时前往机场，以免错过登机时间。

暴雨也导致普吉岛巴东（Patong）县发生土崩事故，消防部队仍在清理现场。由于公路旁的多个电源柱倒塌，维修期间必须暂停供电。