宣布依斯迈是国阵首相人选 阿末扎希否认与依斯迈不和

（峇眼拿督综合讯）马来西亚看守首相依斯迈沙比里与巫统主席阿末扎希异口同声否认两人不和。

阿末扎希星期天（10月16日）宣布，国阵如果大选胜出，依斯迈将是国阵的首相人选。依斯迈星期一到阿末扎希的“地盘”峇眼拿督，出席霹雳州国阵的大选造势活动，两人分别对记者说他们没有不和。

阿末扎希说，巫统没有分裂成“主席派”和“首相派”，因为所有党员都是“巫统人”。他强调，巫统的国会议员候选人，将由五名最高领袖决定，绝不会借机打击报复。

依斯迈说：“我保证我与阿末扎希之间没有问题，但外界绘声绘影（说我们不和），因为我们若决裂，得益的可能就是他们……。”

依斯迈在造势活动上致辞时说，他已为国阵提供许多打击反对党的“子弹”，国阵竞选机关必须善用，让反对党无法重新执政。这些“子弹”包括，政府将公开特别委员会调查前总检察长汤米托马斯回忆录的报告、前首相马哈迪处理白礁主权议题时可能有疏忽，以及特赦局特赦希盟主席安华可能不合法等。

针对国盟指依斯迈并未在内阁讨论解散国会的说法，依斯迈告诉出席者，他两次把这个议题带到内阁讨论，并清楚向内阁表明自己解散国会的意愿。他还表明，如果内阁部长不同意解散国会，他将解散内阁并开除所有部长。

星期一较早时，依斯迈在霹雳打巴出席活动时指出，政府今年底必须再次向国会提呈“2023年度财政预算案”。他说，新财案必须在下议院经过辩论及获得通过，其中措施才能实施。

依斯迈保证，若他在第15届全国大选获得人民委托而出任首相，将落实新财案所有措施；但如果执政的是其他人，他就无法保证他人会这么做。

财政部长东姑扎夫鲁10月7日在国会提呈总额3723亿令吉（约1126亿新元）的新财案。但10月10日国会解散，新财案没机会生效。