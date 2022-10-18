本报网络调查：尽管对政局动荡感失望 在新马国公民七成愿在来届大选投票

马国最近柔甲两州选投票率低迷，政治观察员预测全国大选的投票率也将低于以往。不过，《联合早报》的网络调查发现，不少旅居新加坡的马国选民仍有意投票，受访者逾86％在新加坡长期居住超过六年。

马来西亚政局动荡令部分马国人心灰意冷，但居住在新加坡的马国公民仍有七成愿意在即将举行的第15届全国大选中投票，履行国民义务并选出新政府。

马国首相依斯迈沙比里上星期一（10月10日）宣布解散国会，为提早大选铺路。但最近马六甲和柔佛的两次州选举投票率低迷，不少政治观察员预测全国大选的投票率也将低于以往。

不过，《联合早报》于10月7日至17日间进行的网络调查发现，不少旅居新加坡的马国选民依然有意投票。共有165人参与这项调查，最终收到有效回复150份，其中逾86％人在新加坡长期居住超过六年。

45％为履行国民义务投票近四成则盼选出新政府

调查结果显示，71.1％（108人）的受访者愿意回国投票或邮寄选票。其中，45.4％是为了履行国民义务而投票，另有接近四成则希望选出新政府，以更好地解决马国当前面对的社会和经济问题。

现年30岁的室内设计师陈力豪说：“我没有特别关注政治，但觉得投票是公民的义务，所以之后会回马国投票。2018大选后，很多议员跳槽到别的党，虽然对我和家乡亲友的影响不大，但还是感觉不太好。这次选举我不仅会选择某个党，也会了解每个候选人的情况后再投票。”

上届大选虽然变天成功，换掉了执政半个多世纪的国民阵线，但新的希望联盟政府不久就倒台令人失望。自2020年的“喜来登夺权事件”后，多名议员跳槽换党，政局一再洗牌。

不会投票的42名受访者中，有近半（19人）正是因对政局失望，还有八人觉得自己的选票无法带来改变。从事媒体公关工作的郭坚信（27岁）说：“过去多次大选使我相信，无论如何换政府也很难改变马国目前的问题。”

在新加坡生活了12年的工程师郭隽沛（41岁）也说，自己之前每次大选都会去投票，但喜来登事件后自己“对政坛有些失望，所以这次选择不投票”。

投票率是可能影响今年马国大选成绩的一个重要因素。分析普遍认为，赶在年底东北季候风期间举行大选，如果碰上水灾，将进一步拉低投票率，而这对拥有强大基层动员能力的执政党巫统有利。

谈及本次大选最关注哪些议题，受访者提及最多的是生活成本压力加剧（109人）和就业与经济问题（104人）。受冠病大流行与国内政治动荡影响，马国的经济增长面对挑战。虽然随着防疫政策放松，强劲的消费使得马国经济开始复苏，但仍需时间恢复。

备受关注的“一马公司案”和前首相纳吉的贪污案也使得腐败问题再次成为马国舆论的焦点。多达98名受访者对马国的贪污问题表示关注，是第三个最多受访者关心的课题。

另外还有79人关注社会族群不平等问题。郭坚信就说：“我从小就能体会到马来族在马国的优越地位，这一点体现在教育、就业等各个方面。”郭隽沛则认为，种族不平等使得许多有能力的人无法得到机会，严重阻碍了马国的发展。