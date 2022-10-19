印尼发生踩踏体育场将拆除重建 国际足总将设办事处协助安全管理

据法新社报道，佐科说，新体育场将“具备适当的设施，以保障球员和球迷的安全”。国际足总也将在印尼设立临时办事处协助印尼改善体育场的安全管理。

（雅加达综合电）印度尼西亚将拆除和重建本月发生践踏惨祸的体育场。国际足总也将在印尼设立临时办事处，协助印尼解决体育场的安全问题。

印尼总统佐科星期二（10月18日）在雅加达会见国际足总主席因凡蒂诺后告诉记者：“对于（东爪哇）马琅市的坎朱鲁汉体育场，我们将把它拆除，并按照国际足总的标准来重建。”

据法新社报道，佐科说，新体育场将“具备适当的设施，以保障球员和球迷的安全”。

坎朱鲁汉体育场10月1日的一场夜间足球赛结束后发生骚乱，警方发射催泪弹驱散球迷，但引发恐慌。球迷涌向出口，互相推搡踩踏，导致133人死亡，包括40多名孩童。

这个能容纳4万2000人的体育场于2004年启用，共有14个出口，但这些出口太小，只能让两个人同时进出，而惨祸发生时部分出口并没打开。

事发后，佐科成立独立调查组负责彻查引发骚乱的原因。调查组上星期六向佐科提交报告，指警员发射催泪弹是肇祸原因。报告指出，足球比赛中禁用催泪弹控制人群，但执勤警员却不知道这个规定，“不分青红皂白”地被发射催泪弹。

报告还呼吁印尼足球协会的负责人等辞职。

报告：体育场事发当晚 三小时闭路电视录像被删

据印尼时代网报道，报告也披露，体育场事发当晚一段三小时长的闭路电视录像被删除。这段录像是设置在体育场大堂和停车区的闭路摄像机所拍，但当晚11时42分后的近3小时22分钟录像不见了。调查组说，这妨碍了他们查明事发经过，并正尝试要求警方提供完整的录像。

这起意外引起国际足总关注。国际足总主席因凡蒂诺星期二会见佐科时，双方同意重新评估印尼全国各地体育场的安全措施及所有利益相关者，确保印尼的足球运动转型能达标，佐科表明，政府不会直接参与改革国内的足球组织，将全权交由国际足总主导。

办事处运行多久仍未知

因凡蒂诺说，当务之急是帮助印尼的足球运动改革与转型，并确保球迷的安全得到保障。“我可以向印尼全国人民保证……国际足总来这里将与印尼政府、亚洲足总，以及印尼足球协会紧密合作。”

国际足总将在印尼设立临时办事处协助印尼改善体育场的安全管理。目前尚不清楚办事处会运行多久。

印尼将在明年举办国际足总20岁以下世界杯足球赛。因凡蒂诺先前致函佐科，表明国际足总愿协助印尼从五大方面进行改革，包括确保印尼体育场安全达标，警察按照国际安全标准在体育场执勤、维持秩序。