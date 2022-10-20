（马尼拉彭博电）冠病疫情席卷全球近三年，令身处前线的医护人员身心疲惫。许多护士因承受不住工时和低薪而离职，造成多国护士严重短缺。

随着各国重开边境，许多国家尝试以加快办理签证和提高工资等优渥条件吸引外国护士和其他医疗人士。

疫情暴发前，全球已经缺600万名护士。国际护士理事会预测，未来数年护士缺口可能进一步扩大至1300万名。理事会首席执行官卡顿说：“目前护士的供应和医疗保健的需求严重不对等，如今竞争更激烈。”

菲律宾一直是专业护士的最大来源国，如今各国想要填补护士缺口，菲律宾自然成了首选。

德国驻菲律宾大使馆于9月5日在脸书贴文说，德国政府欲为医院和老年护理中心招聘600名菲律宾护士，并会为合格申请者提供差旅费、免费的语言培训和首次通过考试的奖金，同时还会帮忙找住宿。

新加坡也在上个月就聘请更多护士和其他医疗人士，与菲律宾政府协商。

另一个护士来源国——印度，今年2月也与阿联酋签署协议，让护士在内的技术工人可以更快获得签证。阿联酋今年4月宣布为在前线对抗疫情的“英雄”和其他相关人士提供“黄金签证”，允许工人在没有担保人的情况下到阿联酋生活十年。

英国过去一年分别与肯尼亚、马来西亚和尼泊尔达成协议，雇用失业的医疗工作者，并支付部分差旅费和培训费用。

然而，世界卫生组织警告，大量招聘外籍医护人员，尤其是来自发展中国家的医护人员存在一定风险。世卫今年5月在年会上呼吁各国和机构使用符合道德的招聘标准，以确保医护人员输出国不会流失关键人员。

菲律宾就因大量输出专业护士，导致国内护士短缺。菲律宾卫生部副部长维吉尔透露，菲律宾医院和诊所缺少约10万6000名护士。她希望政府能将每年出国工作的医疗人员限制在7500人。

不过，菲律宾总统小马可斯早前表态，有意放宽出国工作的医疗人员人数。到国外工作的菲律宾籍护士收入更高，而他们汇回国的钱有助提振菲律宾经济。

菲律宾相对艰辛的工作环境，也令许多菲律宾医疗人员更向往到国外打工。