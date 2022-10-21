11月5日提名14天竞选 马国大选19日投票 若大规模水灾投票可能展期

分析认为，投票日定在星期六，有更多选民能回乡投票；14天竞选期，也让各政党有更多时间准备及调整策略。

马来西亚大选提名日定在11月5日，投票日在11月19日。政治观察员认为，投票日接近东北季候风季节，选举期间有发生水灾的风险，不排除大规模水灾展延投票活动的可能。

马国国家元首则提醒所有候选人，要保持良性竞争，避免污蔑、煽动和抹黑等攻击性行为，并遵循选委会和警方的指示。

马国选举委员会星期四（10月20日）早上举行特别会议后，中午召开记者会宣布大选相关日期。这一次的提名和投票都在星期六；竞选期为14天，与之前柔佛、马六甲、砂拉越和沙巴州选举相同。马国法定竞选期最短为11天。

只有彭亨、霹雳与玻璃市将在同一天举行州议会选举；沙巴的布加雅州议席补选也将同步举行。

选委会主席阿都干尼在记者会上说，合格选民达2117万人，比上届大选多了623万人。全国大选、三个州选举和一个州议席补选的竞选开销，预计达10亿1000万令吉（约3亿500万新元）。

看守首相依斯迈沙比里接受媒体访问时说，14天的竞选期相当充足，各政党得自行做好策划和准备工作。“14天是足够的。竞选期太长，也会有人投诉，说时间太长、竞选很劳累等。”

分析认为，投票日定在星期六，有更多选民回乡投票；竞选期有14天，也让各政党有更多时间准备及调整策略。

依斯迈10月10日宣布解散国会，根据宪法，选举须60天内举行。马国气象局预测，11月底东北季候风到来，多地可能面临持续大雨和大面积水灾。不少分析原认为，选举会在11月首两周举行。

马国拉曼大学新闻与政治系学者刘惟诚接受《联合早报》访问时说，此前多个在野党执政州未能决定是否同步解散州议会，因而拖延选委会工作。此外，选委会也需要更多时间，为来临的雨季做准备。

马国时事评论员蓝志锋说，投票日落在11月的第三周，非常接近东北季候风季节，选举期间遇到水灾的风险相对高。他说，如果投票日不巧发生大规模水灾，选委会有权展延受影响选区的投票活动。

为希盟首相人选 安华出战霹雳州

星期四晚上，在野的希盟在怡保会展中心召开大会，宣布人民公正党主席安华为希盟首相人选及领军人物。安华也正式宣布在霹雳州打扪上阵，希望能借此带动希盟的士气，并让霹雳成为希盟前线州。

希盟总秘书赛夫丁透露，希盟成员党已完成席位分配；至于希盟和选举伙伴的议席分配谈判，预料这几天内完成。