马媒指因涉贪官司“避战” 扎希否认大选不上阵传闻

（吉隆坡综合讯）马来西亚马来报《阳光日报》报道，巫统主席阿末扎希不会在第15届全国大选上阵，避免他涉及的法庭案件等问题成为政敌攻击巫统和他的“竞选资本”。

不过，他否认，强调自己没有这样的念头，不知道为何会传出这样的消息。

阿末扎希星期五（10月21日）在乌鲁登嘉楼出席国民阵线团结集会及推介第15届大选登嘉楼州国阵竞选机制，他过后在记者会上被询及是否不参选时说：“我不知道写这则新闻的人或报社从哪里获得这个消息，但我并无此意。”

《阳光日报》（Sinar Harian）星期五报道，为避免对手利用他涉及的案件攻击巫统，阿末扎希决定不参加来届大选，改由他的女儿努鲁希达雅或亲信，在峇眼拿督国会选区代他上阵。

《阳光日报》是马国最大的马来文出版商Karangkraf集团旗下报章，也是马国极少数没有政治背景的马来报。该报这则阿末扎希顾全大局不参选的报道没有引述消息来源。

星期四晚上，希望联盟及人民公正党领袖安华宣布，来届大选要移师霹雳州的打扪国会选区，并把霹雳列为希盟“前线州”。阿末扎希不参选的消息传出后，有舆论指他是为了避开安华而不参选。

69岁的阿末扎希是峇眼拿督区的四届国会议员，在当地老树盘根，有强大基层实力，不太可能因为安华而不上阵。有关报道出街后，巫统执行秘书莫哈末苏马里第一时间驳斥报道无中生有，并指这是对手的政治宣传伎俩。

巫统峇眼拿督区部署理主席凯鲁丁也出面辟谣，强调阿末扎希没有任何理由不参选。他认为，这是有心人士蓄意制造及散播谣言，目的是要破坏阿末扎希的形象，让人以为他畏战退缩。

阿末扎希目前有贪腐官司缠身，他被控挪用健康思维基金会资金，面对47项刑事失信、洗钱和贪污罪状。今年1月吉隆坡高庭裁定他表罪成立，如今处于自辩阶段，此案将于11月10日审结。如果他被定罪，即便还能上诉，也可能冲击他个人及巫统和国阵的选情。