希盟来届大选 拒绝再与马哈迪合作

（吉隆坡／波德申合讯）马来西亚希望联盟（希盟）表明，在来届大选不会和前首相马哈迪及他领导的祖国斗士党有任何形式的合作。

希盟总秘书赛夫丁星期六（10月22日）发声明说，希盟尊重马哈迪提出再与希盟合作竞选的建议，但希盟决定不再与马哈迪合作。

声明说，尽管希盟和斗士党有共同目标，即击败国民阵线及国民联盟，但第15届大选的希盟阵营不会再有马哈迪。“我们尊重他（马哈迪），因为他曾是我们的盟友，但我们也明白何谓患难见真情。希盟现在专注于加强成员党之间的凝聚力，也会和一些政党合作对抗国阵及国盟，但绝对不是马哈迪。”

马哈迪是斗士党主席。星期五（21日）他向希盟及人民公正党主席安华伸出橄榄枝，称为了阻止“邪恶势力”摧毁国家，他准备和安华会面讨论大选合作。

希盟公布更多重量级候选人动向

安华回应说，见面不是问题，但对方必须清楚并支持希盟的立场，即坚决反贪腐以及拒绝极端种族主义。不过，赛夫丁的声明明确否定了双方再度合作的可能性。

在这同时，希盟公布更多重量级候选人的竞选动向。其中，公正党森美兰州务大臣阿敏努丁将出战安华腾出的波德申国会选区。

安华星期四宣布，将转战霹雳州打扪国会选区。星期五晚他在波德申出席公正党政治座谈会时宣布，要把守住波德申的重任交给阿敏努丁。

安华说：“阿敏努丁是最合适的人选。我需要一个值得信赖、水平与我相当，甚至超过我的人来守着波德申。这是我对波德申选民的尊重。”

安华也向森州支持者解释他移师霹雳的决定。他说，作为党中央领袖，他必须以大局为重。“我得帮霹雳从土著团结党手中赢回打扪国会议席。如果能拿下打扪，我们就能拿下霹雳州其他选区，赢回州政权。”

希盟另一名大将、民主行动党秘书长陆兆福则宣布，他会留守森州芙蓉国会选区，寻求连任。

陆兆福星期六为森州民行党亚沙国会选区竞选行动室主持推介礼时说，森州是民行党宣布候选人的第一个州属；除了他，原任亚沙区国会议员、民行党森州秘书谢琪清也会在原区上阵。

他透露，经希盟商讨后，森州八个国会选区中，公正党和国家诚信党各在三个选区角逐，民行党继续出征芙蓉及亚沙。

陆兆福是芙蓉两届国会议员，上届大选他在三角战中以超过3万张多数票击退国阵（马华）候选人张盛闻和伊斯兰党的沙里夫丁。

马国第15届全国大选在11月19日（星期六）投票，提名日是11月5日（星期六）。