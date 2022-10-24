阿末扎希：国阵若胜选将任三副揆两人来自沙砂

马国数十年来从未有任何首相或副首相来自东马的沙巴和砂拉越，这令当地民众不满。阿末扎希建议国阵若胜选，首相应委任三名副首相，其中两人来自沙巴和砂拉越，这项建议相信有助国阵争取东马选民的支持。

（亚庇综合讯）如果国阵在第15届全国大选后获胜并能主导联邦政府，国阵及巫统主席阿末扎希将建议首相委任三名副首相，其中两名副首相将来自沙巴和砂拉越。这项建议一旦落实，将让马国首次出现来自东马的副首相。

阿末扎希星期天（10月23日）在沙巴的吧巴出席当地国阵造势活动后的记者会说：“这是国阵最新提议的方案，希望沙巴国阵、砂拉越政党联盟（砂盟）和西马国阵都能列入竞选宣言。”

他相信国阵一旦胜选并上台执政后，出任首相的依斯迈将接受这个建议。阿末扎希上星期天（10月16日）宣布，国阵如果大选胜出，依斯迈将是国阵的首相人选。

安华：早在民联时代 我们就已提这项建议

看守首相依斯迈在同个记者会受询时说：“国阵竞选宣言向来说到做到。既然这是国阵竞选宣言，我们就必须兑现宣言，让自沙巴和砂拉越的代表出任副首相。”

希盟主席安华星期天在沙巴的另一场记者会回应时说，这项建议其实早在希盟的前身民联时代就有了。他说，希盟一旦能在这次大选后上台执政，也将委任三名副首相，并让其中两人来自东马。

马国数十年来从未有任何首相或副首相来自东马的沙巴和砂拉越，这令当地民众不满。东马的政治人物过去不时呼吁联邦政府委任来自东马的副首相，但一直没有下文。

阿末扎希的说法显示东马近年来对马国政局的影响力与日俱增。国阵这次大选的胜算备受看好，即使到时无法独力组织政府，也将对组织政府拥有强大影响力，因此阿末扎希这项建议相信有助争取东马选民的支持。

希盟政府2020年2月由于喜来登事件而倒台后，有消息指希盟为重夺执政权，考虑仍由前首相马哈迪出任首相，并由安华与民兴党主席沙菲益同时出任副首相。这是东马政治人物历来最接近副首相职位的一次。但这项方案最终并未实现。

前首相慕尤丁2020年3月上台后，为争取砂盟继续支持政府，首次在内阁不设立副首相而委任四名高级部长，其中包括来自砂盟的公共工程部高级部长法迪拉。

慕尤丁2021年8月下台后，有消息指砂盟当时更积极争取副首相职位。继慕尤丁之后出任首相依斯迈为化解砂盟的政治压力，同样不委任副首相而让慕尤丁内阁的四名高级部长继续担任原职。